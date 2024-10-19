台南市勞工局職場大小事　製作感人短影音

▲台南市勞工局邀請黃嘉偉美學工作室黃嘉偉總監，教導大家如何透過手機就能簡單製作出獨特的情感故事短影音。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為落實黃偉哲市長施政理念，打造台南成為幸福宜居的「希望家園」，勞工局除致力協助市民就業，進一步協助市民追求幸福快樂人生，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，19日邀請到黃嘉偉美學工作室黃嘉偉總監，教導大家如何透過手機就能簡單製作出獨特的情感故事短影音。

黃嘉偉老師表示，在資訊爆炸，人手一機的時代，一般民眾其實只要透過隨身的手機，利用這堂課所學的短影音基礎概念，應用程式APP的編輯，再平凡的生活，也可以紀錄到不凡的精采時刻。課程中老師介紹了幾款手機應用程式，學員不僅可以使用AI製作背景音樂，也可以設計出雜誌風的影片封面，最後只要對影片素材進行簡單的剪輯，輕輕鬆鬆就能產出一部短影音。在老師手把手的教學下，課堂中每位學員都在短時間內製作出了專屬的短影音，大家對於之後能應用所學記錄生活日常更是感到相當期待。

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長就任時以擎劃希望家園為台南市城市願景，並以向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念，為落實市長理念、提升勞工朋友軟實力，從108年開始持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元、貼近生活，有助於勞工朋友職場軟實力的提升與成長，下一場次於11月9日（星期六）上午9時舉行，由許崧庭博士主講「手機攝影及後製技巧」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址https://goo.gl/oQ88z4，歡迎大家踴躍報名參加。