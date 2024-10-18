台南市力推國際觀光　全球傑出華商婦女團體世華組織年會遊台南

▲世華組織於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府積極推動國際觀光，全球傑出華商婦女團體-世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華組織）於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。

世華組織除欣賞來自岸內、白河、歸南、六甲、林鳳國小組成的精采表演體驗藝陣文化，並品嘗度小月、阿勇師澎派辦桌宴席等知名美食，也到林百貨、萬國觀光工廠、安平航海城盡情採購伴手禮，住宿台南最高、盡收府城美景的遠東香格里拉台南飯店體驗台南優質旅宿，大讚台南美景美食令人回味無窮，留下滿滿美好回憶。市長黃偉哲期許全球會員回國能和家人及國際友人分享在台南的幸福感，讓國際旅客龍來台南、認識台南這個充滿歷史文化的美麗城市。

台南市長黃偉哲表示，此次來訪的世華組織會員來自全球各地，都是經商有成的華人商界女性；透過會員在全球各地發揮民間影響力，與世界政商主流建立良好關係，爭取對台灣的支援與認同，成為遍布全世界的經貿產值貢獻者、國民外交尖兵、僑務堅強後盾、和公益慈善主力，是「讓世界看見台灣」的最佳代言人；感謝世華組織莊住維總會長長年資助台南市邊緣戶、培植偏鄉學童學習傳統藝術表演，更大力支援將年會旅遊選在台南舉辦，讓台南有機會被全球看見，除了將台南的觀光及文化推廣出去，更可讓這些經商有成的僑胞能好好認識台南深度考察，期盼能促成鮭魚返鄉、創造投資台南的良機。

觀光觀光局林國華局長表示，台南是台灣歷史文化的起源地，不僅擁有山海美景風光，也以米其林美食之都聞名國內外，是全台旅遊城市首選。感謝世華組織團隊籌辦年會旅遊造訪台南，期讓全球世華會員透過觀光更認識台南，為台南提高國際能見度，吸引更多國際旅客來訪，體驗台南的美食美景及溫暖人情。

世華組織莊住維總會長表示，世界華人工商婦女企管協會分布於全球五大洲，會員主要為華人商界女性且多位身兼重要僑務領袖，在全球各國發揮經貿、外交、僑務、慈善公益的影響力，讓世界看見台灣。此次共計來自全球20幾個國家的會員返台參加世界年會， 為讓全球會員認識台南，特安排三天兩夜深度旅遊，會員反應非常好，尤其來自美國紐澤西分會的會員也特別分享，台南的美食美景令人印象深刻，特別是溫暖的人情，更像口裡嚐到的台南美食，令人甜在心裡！回紐約後一定會特別想念最熱情的台南，有機會將再與家人朋友暢遊台南共創美好回憶！透過會員回應分享，相信已為台南做了最好的行銷，也期待能促成僑胞與台南更深層的合作，共創雙贏佳績！