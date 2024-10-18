　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市力推國際觀光　全球傑出華商婦女團體世華組織年會遊台南

▲世華組織於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲世華組織於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府積極推動國際觀光，全球傑出華商婦女團體-世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華組織）於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。

▲世華組織於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

世華組織除欣賞來自岸內、白河、歸南、六甲、林鳳國小組成的精采表演體驗藝陣文化，並品嘗度小月、阿勇師澎派辦桌宴席等知名美食，也到林百貨、萬國觀光工廠、安平航海城盡情採購伴手禮，住宿台南最高、盡收府城美景的遠東香格里拉台南飯店體驗台南優質旅宿，大讚台南美景美食令人回味無窮，留下滿滿美好回憶。市長黃偉哲期許全球會員回國能和家人及國際友人分享在台南的幸福感，讓國際旅客龍來台南、認識台南這個充滿歷史文化的美麗城市。

▲世華組織於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，此次來訪的世華組織會員來自全球各地，都是經商有成的華人商界女性；透過會員在全球各地發揮民間影響力，與世界政商主流建立良好關係，爭取對台灣的支援與認同，成為遍布全世界的經貿產值貢獻者、國民外交尖兵、僑務堅強後盾、和公益慈善主力，是「讓世界看見台灣」的最佳代言人；感謝世華組織莊住維總會長長年資助台南市邊緣戶、培植偏鄉學童學習傳統藝術表演，更大力支援將年會旅遊選在台南舉辦，讓台南有機會被全球看見，除了將台南的觀光及文化推廣出去，更可讓這些經商有成的僑胞能好好認識台南深度考察，期盼能促成鮭魚返鄉、創造投資台南的良機。

▲世華組織於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光觀光局林國華局長表示，台南是台灣歷史文化的起源地，不僅擁有山海美景風光，也以米其林美食之都聞名國內外，是全台旅遊城市首選。感謝世華組織團隊籌辦年會旅遊造訪台南，期讓全球世華會員透過觀光更認識台南，為台南提高國際能見度，吸引更多國際旅客來訪，體驗台南的美食美景及溫暖人情。

▲世華組織於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

世華組織莊住維總會長表示，世界華人工商婦女企管協會分布於全球五大洲，會員主要為華人商界女性且多位身兼重要僑務領袖，在全球各國發揮經貿、外交、僑務、慈善公益的影響力，讓世界看見台灣。此次共計來自全球20幾個國家的會員返台參加世界年會， 為讓全球會員認識台南，特安排三天兩夜深度旅遊，會員反應非常好，尤其來自美國紐澤西分會的會員也特別分享，台南的美食美景令人印象深刻，特別是溫暖的人情，更像口裡嚐到的台南美食，令人甜在心裡！回紐約後一定會特別想念最熱情的台南，有機會將再與家人朋友暢遊台南共創美好回憶！透過會員回應分享，相信已為台南做了最好的行銷，也期待能促成僑胞與台南更深層的合作，共創雙贏佳績！

▲世華組織於台南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
客運國道火燒車「女學生消失」！深夜找到了
金鐘／吳宗憲一票之差錯過大獎　評審曝內幕
客運陷火海！司機秒停路肩「衝上前滅火」　英勇救43乘客
金鐘五美！網友票選任容萱紅毯最美　莎莎緊追在後
金鐘／Sandy胸前全開「內衣外露超兇」　吳宗憲：誰讓妳穿這
金鐘／苗可麗許效舜激動大哭！　哽咽：老兵不死
金鐘59節目類頒獎落幕！完整得獎名單看這裡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拍板！大同醫院經營權易主確定了　高市府＋長庚簽訂醫療合作案

台南市力推國際觀光　全球傑出華商婦女團體世華組織年會遊台南

新北首創永續報告書媒合平台　媒合青農、科技業共創永續

雲林縣長張麗善率團參訪林百貨　黃偉哲分享古蹟活化經驗多交流

屏東潮州消防分隊校園防火防災扎根　示範火災如何自保

環境部手機回收抽大獎　台東環保局加碼兌換環保洗手乳

導入數位轉型與ESG浪潮　勞動部助企業提升競爭力

2024台東光祭！10件巨型燈光藝術作品10／25璀璨登場

煮菜不慎險釀大火！住警器示警保命　台東消防提醒「人離火熄」

延續聚落式污水處理效能　台東縣府持續舉辦教育訓練

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

歐告出門玩太瘋全身弄髒　爸訓話：你是去搬水泥喔

拍板！大同醫院經營權易主確定了　高市府＋長庚簽訂醫療合作案

台南市力推國際觀光　全球傑出華商婦女團體世華組織年會遊台南

新北首創永續報告書媒合平台　媒合青農、科技業共創永續

雲林縣長張麗善率團參訪林百貨　黃偉哲分享古蹟活化經驗多交流

屏東潮州消防分隊校園防火防災扎根　示範火災如何自保

環境部手機回收抽大獎　台東環保局加碼兌換環保洗手乳

導入數位轉型與ESG浪潮　勞動部助企業提升競爭力

2024台東光祭！10件巨型燈光藝術作品10／25璀璨登場

煮菜不慎險釀大火！住警器示警保命　台東消防提醒「人離火熄」

延續聚落式污水處理效能　台東縣府持續舉辦教育訓練

拍板！大同醫院經營權易主確定了　高市府＋長庚簽訂醫療合作案

超載移民船沉沒英吉利海峽　1嬰兒喪命65人獲救

美媒：湖人將重啟拉文交易談判　迎回庫茲馬是更好選擇？

勇士挖字母哥配柯瑞美夢未破滅？本人：公鹿打不好我可能被交易

客運國道火燒車「女學生消失」！大都會緊急尋人　深夜找到了

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

小S紅毯當《芝麻街》大鳥、典禮變身烏蘇拉　1300萬珠寶上身超華麗

國1八堵段客運火燒車！司機秒停路肩「衝上前滅火」　英勇救43乘客

27歲男躺床玩手機手滑砸臉　「門牙斷神經露」PO慘照曝超糗下場

台南市力推國際觀光　全球傑出華商婦女團體世華組織年會遊台南

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

地方熱門新聞

高雄10歲男童被毒蛇咬！300公尺外捕獲青竹絲

不滿光電場施工！　大埔鄉居民下跪陳情

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

7旬婦險遭詐騙投資佛飾品獲警銀聯手阻詐

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

50歲男三條冠狀動脈都阻塞　安泰醫院搶命成功

2024桃園萬聖城　變裝入住桃園福容半價優惠

友善校園獎新北獲獎數全國9連霸　跨局處共同維護學生身心理健康

南消新增救災新利器快速破門好戰力

孔廟執行長要用台獨包圍中國？王家貞要求下台

桃園112年度SBIR計畫　帶動逾9.5億元產值

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

雲林縣長張麗善率團參訪林百貨黃偉哲分享古蹟活化經驗

更多熱門

相關新聞

台積電股價5年漲3.4倍　2大設廠區房價漲破135%

台積電股價5年漲3.4倍　2大設廠區房價漲破135%

台積電股價首度站上1100元，5年來大漲3.4倍。而觀察台積電全台設廠的10大行政區房價，5年來也都上漲2成以上，其中新竹寶山、嘉義太保最狂，漲幅超過100%。

台南首創「台南好呷市」電子商務平台傳承台南好滋味

台南首創「台南好呷市」電子商務平台傳承台南好滋味

白委批花蓮地震報導過多「NCC應管制媒體」　交長：有地震就要告知

白委批花蓮地震報導過多「NCC應管制媒體」　交長：有地震就要告知

副所長告白女警被打槍挨告性騷　下場慘了

副所長告白女警被打槍挨告性騷　下場慘了

崑山科大投入逾3700萬送學生出國交流

崑山科大投入逾3700萬送學生出國交流

關鍵字：

台南市府國際觀光華商婦女世華組織年會

讀者迴響

熱門新聞

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

吳姍儒產後「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！16字公開放閃

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出來

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面