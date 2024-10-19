南消永華分隊楊淑雅榮獲金心獎　台南市消友會第六辦事處祝賀

▲台南市消友會第六辦事處前往第六救災救護大隊永華分隊，慶賀高級救護技術員楊淑雅，榮獲台灣心肌梗塞協會頒發的「第3屆金心獎－台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消友會第六辦事處前往第六救災救護大隊永華分隊，慶賀高級救護技術員楊淑雅，榮獲台灣心肌梗塞協會頒發的「第3屆金心獎－台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」殊榮，由大隊長邱淵明偕同副處長莊旭彬親自代表，表達對楊員的祝賀與感謝。

楊淑雅憑藉其專業技術，在急救現場挽救了無數生命，除多次獲得專業領域的肯定，更榮獲社團法人台灣急診醫學會頒發的「2020年十大傑出救護技術員」獎項。其長期致力於救護工作，尤其在疫情期間，她設計出戰疫型防護罩，為前線防疫人員提供了有效的防護選擇。而在面對各式心肌梗塞等患者時，她充份展現了冷靜的判斷力與迅速的行動力，進而成功挽救寶貴性命無數，成為緊急救護領域的榜樣。台灣心肌梗塞學會希望透過此獎項，來表達對楊淑雅的感謝，並鼓勵她持續發揮專長，為急救工作貢獻更多力量。

楊淑雅表示，能獲得這份殊榮讓她感到無比榮幸，這不僅是個人的成就，更是對所有救護人員不懈努力的肯定。她特別感謝永華專責救護隊的支持與合作，強調急救工作需要高度的團隊默契與專業精神，期望未來能繼續守護市民的健康與安全。

邱淵明大隊長在慰問中指出，楊員能在眾多參賽者中脫穎而出，實屬不易，這充分展現了她的救護專業能力與急救現場不懈努力。他表示，這份殊榮不僅是對楊淑雅個人的肯定，也是對整個急救團隊的激勵。邱大隊長鼓勵所有救護人員要持續精進專業技能，並在實務中不斷學習與成長。

消防局長李明峯也對此表示，過去幾年來消防局在黃偉哲市長大力支持下，在緊急救護工作上各項表現皆有顯著提升，這充分證明了各位同仁的辛勤付出沒有白費，相關的救護專業術也被受肯定。他強調楊員的獲獎不僅反映了台南市救護服務的品質提升，也突顯出消防局對救護工作的重視，也期望未來消防局所屬能持續保持這樣的進步，為市民提供更優質的救護服務。

市長黃偉哲表示，特別感謝台南市消友會能持續關注與支持台南市救護工作，並給予獲獎人員最實際的肯定與支持，期望未來能有更多像楊淑雅這樣的優秀救護人員，在專業領域中發光發熱，共同守護市民的生命安全。