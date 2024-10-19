台南學甲88槍擊案！槍手有逃亡大陸事實　法院裁定延押2個月

▲台南88槍槍擊案，主嫌洪政軍判刑10年、槍手孔祥志判刑8年。（圖／記者林東良翻攝）

記者劉人豪／台南報導

2022年底九合一大選前，台南爆發學甲88槍案引起社會震驚，槍手孔祥志偷渡逃往大陸仍落網押解返國，台南地院判刑8年。孔祥志因另案入監服刑，稱家中老母需照顧請求具保停押未准，近日羈押期將屆，台南高分院認為仍有繼續羈押的原因及必要性，裁定自11月1日起延長羈押2月。

2022年底九合一大選前台南爆發學甲88槍案，警方調查，槍手孔祥志受到綽號「紅龜」的洪政軍指使，前往某科技公司、以及議員謝財旺競選總部共掃射88槍恫嚇，案經檢方追查，赫然發現有「大善人」美稱的學甲慈濟宮董事長王文宗竟參與其中。警方在查扣的洪政軍iPhone手機內，發現有王文宗持台胞證特寫，且鏡子中還反射出洪政軍幫忙拍照的身影，因此認定王就是幕後主使。台南地院日前宣判，洪政軍判刑10年、槍手孔祥志判刑8年，被檢方認定本案策劃人王文宗，法官認證據不足，依使犯人隱避罪處刑6月可易科罰金。

孔祥志被判8年後上訴，他因另案入監服刑，在期滿釋放前，以家中老母需照顧為由，請求具保停押未准，從釋放日起羈押3月。近日羈押期將屆，台南高分院認為，孔祥志犯罪嫌疑重大，前已有逃亡大陸地區的事實，羈押期限即將到期，訊問孔祥志，並聽取檢察官、辯護人意見後，認為孔祥志仍有繼續羈押的原因及必要性，裁定自11月1日起，延長羈押2月。