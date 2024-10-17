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來台旅客排名第一！港澳7個月73萬人次來台

▲▼第4屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」頒獎典禮。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲陸委會主委邱垂正頒發獎金給首獎得主。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會及台港經濟文化合作策進會共同舉辦的第4屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」16日在台北記憶倉庫舉行頒獎典禮。陸委會主委邱垂正在頒獎典禮上表示，今年1到7月港澳來台旅客合計超過73萬人次，高居第一，本屆得獎者就有兩位是來自港澳的旅客。

本次「港覺濠台IG圖文徵選活動」徵選活動有超過350件作品參賽，入圍50件作品，最終由參賽者葉兆臻的作品《彩虹邨到彩虹眷村》獲得首獎，獲得獎金新台幣3萬元。

邱垂正致詞時表示，本屆「港覺濠台」IG圖文甄選活動特別將參與的對象從來台居留、定居的港澳朋友，擴及到來台旅遊的港澳遊客，從這些精采的圖文作品中，可以看到港澳朋友眼中的台灣景象，以及在台生活、旅遊的各種感觸，當中能夠感受到「這是他鄉，也是家鄉」的溫暖，也從具有特色及創意的構圖，以及特殊的拍攝角度中，看到了不一樣的台灣景色，值得好好欣賞品味。

邱垂正指出，台灣與香港、澳門地理位置、語言、文化相近，台灣的自由民主、多元友善，成為港澳朋友觀光旅遊、求學、就業，甚至舉家移居來台的首選，「今年1到7月港澳來台旅客合計超過73萬人次，高居第一，本屆得獎者就有兩位是來自港澳的旅客。」

▲▼第4屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」頒獎典禮。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

邱垂正說，過去5年多來，已經有將近5萬名港澳人士獲准在台居留、1萬人獲准定居，他們在各行各業積極打拼，為台灣的發展貢獻心力，陸委會及策進會將持續舉辦多元活動，積極協助港澳朋友融入台灣社會，年底前也將推出多項活動，包括「台港澳籃球邀請賽」、「香港文化在台灣」系列講座、「好友港節」市集及「關懷港澳人士居留定居座談會」等，希望移居來台的港澳朋友能夠落地生根，在台安身立命，進而安居樂業。

邱垂正還說，本次IG圖文徵選活動自6月15日公開徵件至9月20日止，經評審團專業嚴謹的初選，選出50件入圍作品後，再經決選選出最終25件獲獎作品。首獎《彩虹邨到彩虹眷村》，看見台港間相同、卻又不同的風情與場景，將台北與香港兩座城市街頭巷尾的景物串聯，傳遞出港人在台灣找到全新的歸屬感，既似他鄉，又已是家鄉，觸動人心。

陸委會也感謝各方參與，「期盼未來持續透過文化等軟性活動，增進台灣與港澳間的認識與交融，持續創造台灣這片土地每個瞬間的感動與美好。」

「港覺濠台IG圖文徵選活動」歷屆得獎作品，將自即日起在台北記憶倉庫二樓展示至10月22日，歡迎參觀。

▲▼第4屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」頒獎典禮。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

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港澳旅客香港台灣港覺濠台

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