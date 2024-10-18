明天要變天了「北東甩雨降溫」　下周可能有秋颱　

▲明天起變天，北部和東半部將轉為有雨天氣，且將有一波降溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)各地晴時多雲，僅東部和午後山區有零星雨，氣溫悶熱，高溫上看35度。不過，入夜到明晨有微弱鋒面通過北部海面，東北季風明天隨之南下，北、東天氣將變天，轉為有雨天氣並降溫，低溫下探22度。另外，下周不排除有熱帶低壓或颱風生成，是否影響台灣仍待觀察。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日台灣為高壓迴流偏東風且水氣也較少環境，各地普遍為晴時多雲較穩定天氣，僅東部或午後山區偶有零星短暫陣雨，整體降雨影響小，氣溫悶熱，預報高溫約31到35度，越往南越熱。

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明天將變天，林孝儒指出，今日入夜後至明日清晨隨一道微弱鋒面通過北部海面後，明日白天起東北季風逐漸南下，北部及東部天氣將有一波明顯轉變。周末兩日，台灣會受東北季風影響，北部及東部轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫隨之下降轉涼，預測高溫約26到29度，低溫約22到24度，山區也有大雨出現機會。

不過，林孝儒表示，東北季風南下幅度有限，對中南部影響小，可維持晴時多雲較穩定天氣，僅午後山區有零星陣雨機會，預測高溫約31到34度，低溫約24到26度，日溫差仍較大。

下周一東北季風減弱，林孝儒說明，北部及東部降雨減緩，氣溫微幅回升。下周二起至下各周末，台灣附近將有機會持續受東北季風影響，天氣型態將較類似為迎風北部及東部以陰沉天氣、短暫陣雨為主，且氣溫較涼，而季風南下幅度依然有限，對中南部影響不大。

另外，下周可能有熱帶系統出現，林孝儒指出，根據目前預報顯示，下周於菲律賓東方低緯度洋面不排除有熱帶性低氣壓或颱風生成機會，未來是否影響台灣天氣仍需觀察後續發展，要留意最新的預報資訊，並提前做好準備。