4台灣人在大馬表演「穿戲服被抓走」！　關7天傳好消息：已獲釋

▲4名台灣人在馬來西亞表演被捕，終於成功獲釋。（圖／翻攝自中國報，下同）



記者王佩翊／編譯

4名台灣人10日因持觀光簽證在馬來西亞廟宇表演歌仔戲，而遭當局逮捕，同樣被逮的還有2名新加坡人。馬來西亞濱州移民局逮捕6人後，一度延長扣押至10月23日。所幸根據外媒報導，6人繳清罰款後，已順利於16日獲釋。目前已知涉案的2男4女年齡介於40歲至60歲之間。

根據《中國報》報導，檳州移民局12日表示，這6名外籍歌劇演員進入馬來西亞之後，10日以文化藝術家身分在當地廟宇進行表演，但他們卻是持觀光簽證入境，而非工作簽證，因此接獲通報後，移民局人員也前往現場查緝。從現場照片可以看到，移民局突襲廟宇後，當場將身穿戲服的2名台灣人與4名新加坡人逮捕。

檳州旅遊及創意經濟委員會主席黃漢偉17日指出，6人16日繳交罰款後已經順利獲釋，並未被提出任何指控，因此不須開庭，不過不清楚罰款金額。而在當被問到6人是否已經出境時，他則表示，不確定，並未向檳州移民局訊問詳細程序。

根據馬來西亞規定，所有外國籍的藝術家必須向海外藝人表演與電影播放中心委員會（PUSPAL）提交申請，才能入境進行藝術工作。

檳州移民局局長諾茱法曾表示，「所有涉案人士皆涉嫌違反通行證條款，他們將被扣查以做進一步調查。一旦罪成，他們都將根據1963年移民條例第39（b）條文下遭採取行動，面臨不超過6個月的監禁或不超過1000令吉（約新台幣8000元）的罰款，或兩者兼施」。