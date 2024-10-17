蔡英文赴歐洲議會訪問　台灣卸任總統史上第一人

▲前總統蔡英文抵達比利時拜訪歐洲議會。（圖／蔡英文辦公室提供，下同）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文歐洲行完成捷克、法國的訪問，她在台灣時間17日晚間抵達第三站比利時。特別的是，蔡英文抵達比利時的第一站，就是前往歐洲議會，她也成為是史上台灣卸任總統第一人。

蔡英文在結束捷克的訪問後，16日造訪法國參議院，並與多位跨黨派議員會面。蔡英文表示，台法都是共享民主自由價值、理念相近的夥伴，期待，台法友好這條路未來能有更多同伴加入，讓台法關係不斷茁壯，並在不同領域開創更豐碩的成果。

隨後，蔡英文也於17日晚間抵達比利時的布魯塞爾。她表示，今天與超過80位的歐洲議會議員、比利時與荷蘭國會議員，以及歐洲議會的重要成員見面、互動。在交流的過程中，「我深刻感受到歐洲對台灣的支持，我也向現場的歐洲好朋友們，表達台灣人民的感謝之意」。

蔡英文說，台歐之間，共享民主、自由與人權價值，我們也是共同面對全球性挑戰的好夥伴。從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，台灣也證明了一個植根於自由和民主，以及尊重人類尊嚴的社會，即使面對威權主義的巨大挑戰和脅迫，也能夠蓬勃發展。

蔡英文指出，更重要的是，台灣是全球供應鏈和加強國際經濟安全上，重要且值得信賴的合作夥伴。她期待，歐洲的好朋友們能繼續支持台灣有意義地參與國際組織；當中國試圖透過海上行動和空域入侵，改變台灣海峽現狀時，她也希望全球民主社會能夠團結起來，遏阻這一類危害區域和平穩定的行為。

蔡英文表示，儘管未來的挑戰越來越多，但是看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，展現團結，我們就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化。她強調，再次感謝歐洲的好朋友，以及台灣人民的支持，讓我們不僅在歐洲能抬起頭大步向前，也能在世界的舞台發光發熱。