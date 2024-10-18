東北季風襲10天　下周二有熱帶系統「觀察共伴效應」

▲未來10天將受東北季風影響，北東轉雨且天氣涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(19日)起要變天了！氣象專家賈新興表示，未來10天將受東北季風影響，北部及東北部天氣涼；其中，明天起到11月，宜蘭要留意持續且異常降雨。另外，下周二可能有熱帶系統發展，要觀察是否會與東北季風產生共伴效應帶來劇烈降雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天受東北季風影響，北部及東北部天氣涼，明天周六午後到周日桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，周日中午過後中南部山區有零星短暫雨。

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下周天氣趨勢，賈新興說明，下周一北海岸、基隆到宜蘭有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨；下周二到下周三桃園以北到宜蘭有局部短暫雨，午後花蓮有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫雨；下周四北北基宜花有局部陣雨，午後山區有局部短暫陣雨；下周五到27日北北基宜花有局部雨，恆春半島到南台東一帶也有零星短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

賈新興提醒，明天午後到周日及下周二傍晚起，宜蘭有局部較大雨勢發生機率之外，明天到11月宜蘭出現持續性且有異常降雨事件機率高。另外，要特別觀察下周二起南海到菲律賓東方外海熱帶系統發展，除了留意有東北季風或低壓系統共伴效應產生外，也要觀察熱帶系統發展和移動趨勢。