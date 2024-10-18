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陸官員坦言：青年就業壓力大　失業率還是偏高

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

▲大陸青年失業率居高不下。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸統計局副局長盛來運18日坦言，大陸就業結構性矛盾較為突出，一方面青年就業壓力比較大，失業率還是偏高，但另一方面，製造業又有招工難的問題。

對於大陸就業市場的表現，盛來運表示，今年以來，相關部門推出不少穩定就業尤其是解決大學生就業的政策，不久前還專門下發了一個推動就業高質量發展的文件，各地也在加快落實。

盛來運提到，目前就業總量雖有壓力，但就業形式總體穩定，前三季度城鎮調查失業率是5.1%，一季度是5.2%，二季度5.0%、三季度5.2%，總體比較平穩，「三季度比二季度高一點，主要是受7月份、8月份大學生畢業季的一些季節性的影響。」

盛來運說，從基本面的因素來講，有三個方面的因素支撐國家就業總體穩定，一是經濟在持續增長、二是跟結構轉型有關、三是跟人口結構變動有關，「需求在增加，供給在下降，這樣來講，總量就業形勢就相對比較穩定。」

盛來運也強調，目前面臨另外一個問題，是就業結構性矛盾比較突出，一方面青年就業壓力比較大，失業率還是偏高，但另一方面，製造業存在招工難的問題，「尤其是一些製造業一線的技工還是供不應求。所以結構性矛盾是我們勞動力市場中間一個很重要的特點。」

▲▼中國大陸徵才,招聘。（圖／CFP）

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