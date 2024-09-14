陸8月失業率上升0.1%　官員：畢業生進入勞動市場

▲大陸8月失業率上升，受畢業生投入勞動市場影響。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局14日公布最新失業率，大陸8月份全國城鎮調查失業率為5.3%，比上個月上升0.1個百分點。大陸統計局發言人、總經濟師劉愛華表示，這主要受畢業季高校應屆畢業生集中離校進入勞動力市場的影響。

根據大陸統計局數據，今年1至8月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年同期下降0.1個百分點。

數據顯示，8月份，大陸全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點；本地戶籍勞動力調查失業率為5.4%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.6%；31個大城市城鎮調查失業率為5.4%；全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

大陸統計局發言人劉愛華提到，今年以來，各地區各部門深入實施就業優先戰略，強化就業優先政策，健全就業促進機制，就業總體保持比較穩定的狀態。

對於8月份失業率的上升，劉愛華表示，這主要受畢業季高校應屆畢業生集中離校進入勞動力市場的影響。

劉愛華強調，同時也要看到，大陸勞動人口眾多，經濟結構調整深入推進，就業不僅面臨總量壓力，也面臨比較突出的結構性矛盾，穩就業還要付出更大努力。

劉愛華還說，下階段，要繼續健全高質量充分就業促進機制，完善就業公共服務體系，完善高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體的就業支持體系，鞏固當前就業形勢平穩態勢。