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中國青年失業率再創高　上海放寬應屆生認定標準

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

▲中國青年失業率仍偏高。（圖／CFP）

文／中央社台北6日電

中國青年失業率居高不下，8月16至24歲勞動力失業率為18.8%，再創今年新高。為緩解失業率，上海宣布放寬應屆生身分認定標準，要求企業向畢業2年內的學生開放應屆畢業生職缺。

中國新聞社報導，上海市人力資源和社會保障局4日發布「關於優化調整高校畢業生參加本市招考（聘）工作有關事項的通知》（下稱通知），要求上海市事業單位招收應屆大學畢業生時，應向畢業證書落款年度兩年內（含畢業當年度）未落實編制內工作的畢業生開放，不對其是否有工作經歷、繳納社保作限制。

通知同時指出，上海市地方國有企業、在滬央企開展校園招聘時，應將校招崗位向畢業證書落款年度兩年內（含畢業當年度）的大學畢業生開放，不對其是否有工作經歷、繳納社保作限制。

▲大學生,山東,求職,徵才。（圖／CFP）

中國失業率近年來居高不下，今年8月，16至24歲不包含在校生的全國城鎮失業率為18.8%，再創今年以來新高。

上海並不是放寬標準的首例。陸媒紅星新聞日前報導，湖南、山東、貴州、廣西等多個省份人社部門今年以來陸續發文，調整應屆生身分的認定標準，而且每個省份認定標準不一，如湖南放寬為畢業3年內；廣西為畢業2年內。

21世紀教育研究院院長熊丙奇向紅星新聞表示，應該淡化應屆生身分，關注所有求職者的整體就業，消除求職者的身分焦慮。熊丙奇說，目前各地的做法只是強調畢業後一定期限內，不論是否曾工作、繳納社保，都認定為應屆生。這只是放寬了認定標準，距離取消應屆生身分還有一定距離。

中國16至24歲失業率曾在2023年4月到6月連續突破20%，並在6月達到21.3%的最高水準。隨後官方宣布自當年8月起暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率，直到2024年1月起，調整統計方式、剔除在校生後，才恢復公布分年齡段的失業率。

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