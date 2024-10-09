臨床心理也上榜！美調查揭「最沒價值」10科系　唸藝術失業率翻倍

▲ 藝術相關科系畢業後薪資普遍不高。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一項調查發現，並非所有大學學歷都能帶來高收入。紐約消費金融服務公司Bankrate分析美國人口普查局數據，列出「最沒價值」的10個科系，其中工作室藝術（Studio arts）排名第一，畢業生薪水中位數僅有4萬美元（約新台幣130萬），就連臨床心理學系也上榜。

CNBC報導，美國國家教育統計中心（NCES）2022年最新數據顯示，25歲至34歲擁有大學學位的勞工年薪中位數為6萬6600美元，高中畢業的勞工則為4萬1800美元，可見大學畢業生薪資普遍較高，但並非所有科系的文憑都同樣有效。

Bankrate分析指出，擁有工作室藝術學位的畢業生失業率達4.6%，幾乎達整體大學畢業生平均失業率2.4%的2倍，因此被列為「最沒價值科系」。此外，藝術相關科系畢業生年薪多低於5萬美元，失業率也較高。

上榜的科系中僅有2個畢業生年收入超過5萬美元，也就是傳播科技與其他外語系，但傳播科技系失業率相對較高，達到5.3%，代表找到高薪工作難度較高。

擁有較罕見外語學位的畢業生失業率較低，但有多達45%擁有碩博士學位；圖書館學及臨床心理學系更為極端，有高達69.1%繼續升學，代表在這些領域可能需要更高的學位才能獲得較好的待遇。