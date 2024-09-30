▲原PO沒有購買畢業紀念冊。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

求學階段中，幾乎都會在畢業前拍攝畢業照。近日就有網友發文表示，她高中時並沒有買畢業紀念冊，但因為很懷念以前的樣子，所以就覺得有點可惜，是否有人也因為沒有購買而後悔？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「沒買畢業紀念冊有後悔嗎」為標題發文，提到他高中時，因為零用錢不夠，加上不想向家裡拿錢，所以並沒有購買畢業紀念冊。不過長大後，他因為仍有和高中朋友聯繫，所以很懷念當時的樣子，心想著當初要是有買就好了，有人也和他一樣嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「完全不會，我國高中的都沒買，大學的也覺得有點多餘」、「不會，畢業10年完全沒交集」、「沒買，完全不後悔」、「不會，沒買的原因不外乎就是不熟，畢業後就沒聯絡了，所以不怎麼後悔」、「沒買+1，不會後悔，現在聯絡方式很多」。

也有網友反倒是後悔購買，「很後悔，我有買」、「買了很後悔」、「真的別買，占了我一個抽屜，用不到也丟不掉」。還有網友表示，「前幾年清房間丟掉了，會聯絡的不用畢業紀念冊」、「會聯絡就是會聯絡，買那幹嘛」、「這種東西不是能去圖書館翻嗎」、「真的是時代變了，老同學之間拿出來看時都是有趣話題」、「其實也是回憶，但不想買全校的」、「如果有出特別的人就覺得值得」。