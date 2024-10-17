加強打詐力道　劉世芳：相關部會要因地制宜提升全民識詐力

▲內政部次長馬士元說明打詐現況、成果及策進作為。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（17日）部務會報安排警政署報告「打詐現況、成果及策進作為」。部長劉世芳表示，因應詐騙手法日新月異，已責請警政署公布最新的詐騙手法解析，並透過「打詐儀錶板」即時掌握各地方的詐騙案件狀況，讓民眾更容易破解詐騙手法，且呼籲各地方首長應重視轄內詐欺數據呈現趨勢，並善用地方電臺因地制宜的向在地民眾說明。

劉世芳指出，為強化民眾識詐能力，建立全民防詐意識，已指示民政司應透過民政系統如村里長進行協助轉發相關防詐資訊，提醒相關詐騙資訊，讓民眾對各種類型的詐欺犯罪有更清楚的認識；另也請宗教及禮制司、合作及人民團體司、戶政司、地政司函請地方政府所屬業務系統，就轄內宗教團體、各級人民團體及合作社、戶政事務所、地政事務所等加強防詐宣導工作，並透過舉辦各項活動時，加強對民眾宣導。

劉世芳強調，藉由地方政府與宗教團體、社團等共同齊心打詐，深入社區及鄉里，並鼓勵民眾將防詐資訊帶回家庭分享，深化全民識詐能力，也將協請各縣市首長督促所屬機關及透過地區媒體加強宣導。

警政署報告時提到，為打破同溫層，有效觸及更多潛在被害人，將持續結合網紅、名人製作吸睛、具有話題素材，並推動邀請各地方政府首長或警察局長整合轄區平面、電子媒體及廣播資源，運用發布記者會或是轄內廣播電臺資源，以簡顯方式敘述詐騙案例及手法，強化民眾關注詐騙議題。

另外，也新推出「真實案例」改寫的故事分享，盼藉由感同身受方式達到警惕民眾之效，發揮識詐宣導功能，並提供詐騙手法解析，防止民眾受騙。

宗教及禮制司補充，在辦理宗教研習等活動對宗教團體進行反詐騙宣導18場次、約1,700人，並透過補助宗教團體辦理反詐騙宣導22場次，另運用多媒體播放防止殯葬詐騙影片435檔，並請地方政府轉知所轄宗教團體於舉辦各項活動時，納入反詐及識詐宣導，共計轉知1萬2417家宗教團體，以發揮反詐宣傳最大效果。

此外，合作及人民團體司也補充，為建立各級人民團體及合作社防詐知能，已透過辦理年度教育訓練、頒獎典禮、聯繫會報等各項活動，藉由實際案例、宣導單張及手冊等進行宣導，並函請各地方政府加強輔導所轄人民團體及合作社反詐資訊。

劉世芳強調，賴總統於在國慶演說時向國人承諾政府會加強「打詐」的力道，內政部將持續增加查緝行動，並與地方政府及民間團體合作，透過主動式、地毯式，向各年齡層、各族群宣導最新詐騙型態與手法，阻斷詐騙根源，防止更多民眾受騙，從鄉里建立全民「識詐」社會網絡，守護民眾財產安全。