館長直播飆罵「貪污、腐爛」　徐國勇提告誹謗再吞敗

▲陳之漢不滿遭槍擊案未查出真正主使者，在網路直播批評徐國勇遭控誹謗不起訴 。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

「館長」陳之漢去年底在Youtube直播時，提到自己被民進黨人士提告，並點名內政部前部長徐國勇「不知道削了多少錢耶！」徐不滿被影射貪污、腐爛而提告誹謗，台北地檢署5月間首度偵查後處分不起訴，經高檢署再議發回，檢察官2度調查認為，陳之漢依主觀判斷質疑政績，未逾越合理評論，16日再次處分不起訴。

陳之漢在2023年11月7日在的網路直播推銷產品時，說道：「當初徐國勇是民視節目主持人耶，他到了內政部長不知道削了多少錢耶！他們不像館長憂國憂民，他要做生意，他們只需要安心的腐爛、安心的演，上站到這個位置，就全力的貪汙」，徐國勇委請律師提告誹謗罪。

陳之漢接受傳喚出庭時表示，自己發言所說的「他們」是指民進黨，因為受到槍擊後沒有抓到人，才會用「貪污」腐化形容民進黨，他在賣商品時提到政治議題，是因為徐國勇卸任內政部長後就去擔任民視主持人，他就覺得徐國勇削很多錢。

▲內政部前部長徐國勇控告陳之漢誹謗，2度被檢察官認為罪嫌不足。（資料照／記者屠惠剛攝）

北檢勘驗直播影片的完整譯文，陳之漢在提到徐果勇之前，有說到自己因為被告，「一個月律師費新台幣5、60萬」，「他們討論一個政治，他們光後面給他啊，你幫我說好話啦，給你多少錢…一個選舉一個名嘴哦，有時候好一點可以拿到破千萬，甚至還可以當立委」。

陳之漢並提出警界人員進出八八會館、民進黨籍人員出入陪侍場所、護航三立影城土地、立委黃國昌指稱「綠能權貴操控台鹽綠能」等新聞報導，並表示自己在2020年8月28日離開新北市林口區「成吉思汗」健身館時遭連開3槍案件，就是徐國勇擔任內政部長期間，警政單位未能找出主使者，因此質疑徐國勇的政績。

檢察官綜合陳之漢的發言前後文與相關新聞資料，認為陳之漢客觀上已有合理查證，發言目的是喚起民眾注意、參與公共事務，而陳之漢依個人價值判斷提出主觀意見、評論，縱然言論尖酸刻薄而讓徐果勇感覺不快，也未逾越合理評論的範圍， 因此處分不起訴陳之漢。