賴清德喊組建「40萬民力」非民兵　內政部：不會參與軍事作戰

▲內政部強調，民力不會參與作戰，而是協助救災、治安維護，在天災或緊急情況下維持社會運作。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德日前主持「全社會防衛韌性委員會」首場會議，內容包括充實40萬可靠民力，被外界質疑是要培養40萬民兵應對台海戰爭。對此，內政部14日表示，近期網路流傳訊息，刻意混淆「民力」與「民兵」概念，民力主要著重自救與互助，協助救災、治安維護，並不會參與任何軍事武裝作戰。

內政部指出，總統府成立「全社會防衛韌性委員會」提出五項主軸核心任務，其中一項主軸即「民力訓練暨運用」，透過逐步強化各類民防人力執勤量能，充實並提升可靠民力，進而在面臨巨大災難或緊急狀況下，協助政府維持社會正常運作。

內政部長劉世芳表示，可靠民力來源包括義警、義交、義消、災害防救團體與災害防救志願組織、特種防護團及替代役役男等，是依現行「災害防救法」、「民防法」、「消防法」、「替代役實施條例」與「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」等規定進行編組及訓練，並在天災或緊急狀況下，襄助防災救護或治安維護等。

內政部說，除了上述民力，也有民間及宗教團體自發性推動災害防救訓練，包含慈濟等NGO組織推動防災士培訓，內容涵蓋災害預防、應變、復原等階段，旨在透過民眾自願參與培訓，提升災害防救知識與技能，讓參與者在災害時發揮作用，達到個人自救及社區互助目標。

內政部指出，近期網路流傳相關訊息，刻意混淆「民力」與「民兵」的概念，但民力訓練主要著重於自救與互助，希望透過強化民間力量，共同協助政府部門與警消人員進行第一線救災及治安維護工作。因此「民力」與「民兵」兩者完全不同，民力不會參與任何軍事武裝作戰行動。

至於外界關心的民防經費來源，內政部依據「民防法」規定，相關經費依性質由各級政府、各機關、學校、團體、公司、廠場分別編列預算支應或負擔；又依「地方制度法」、「財政收支劃分法」規定，民防實施屬於縣市自治事項，屬自治事項者，由該自治團體自行負擔。因此，民防相關經費應由地方政府或相關單位編列預算支應。

內政部表示，為精進民防工作推動，對於性質上屬全國一致性者，中央均有編列預算支應，包括辦理各縣市民力任務隊高階幹部訓練，以及全國性民力人員技能競賽，另外也將按比例補助地方政府辦理相關訓練、頒發資深服務獎狀等，藉以強化相關訓練、激勵民力士氣。