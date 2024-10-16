資深村里長明年恐領不到慰勞金　藍委卡預算還關切行政院想加碼

▲立法院議場。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算遭藍白聯手卡關，明（17日）將開朝野協商討論解決方法。但國民黨依邊卡預算、一邊卻向中央要錢，立委黃建賓向行政院提出書面質詢，指明年要加發的久任村里長慰勞金，其身份認定為「任職滿6屆且年滿65歲者」，但全國未滿60歲的村里長比例高達43%，建請行政院研議修改年齡門檻。

立法院在今年6月三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正案，除了增加直轄市議員、縣（市）議員的助理補助費，以及調高地方民意代表為民服務費外，也加發村（里）長1.5個月事務補助費。

在村里長事務補助費的部分，初估經費約5億9500萬，由內政部自114年起編入年度預算支應。另外，此次修法也針對任滿6屆、且年滿65歲的村（里）長，增訂應給予慰勞金及表揚，內政部也將研訂該慰勞金支給及表揚辦法。

黃建賓在書面質詢中提到，鑑於立法院三讀修正通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」中，久任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，新增慰勞金。但依照規定，村里長滿6屆、但未滿65歲者，無法領取，有違久任職滿之慰勞之意，實有欠公允。

黃建賓認為，久任慰勞金名為「久任」，但卻設置65歲年齡門檻，有違久任職滿之慰勞之意，且未滿60歲的全國村里長比例高達43%，因此建請行政院研議修改年齡之門檻。

對此，內政部回覆，立法院在6月4日三讀修正通過該條例修法，增訂第7條之1規定，「村（里）長任職滿六屆且年滿六十五歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法由內政部訂定之」，修正條文自114年1月1日施行。內政部尊重大院審議結果，仍維持該規定請領要件為宜。