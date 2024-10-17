中州科大退場轉作民防基地遭藍委質疑　內政部：非建社宅好區位

▲中州科技大學。（圖／翻攝自中州科大官網）



記者陳家祥／台北報導

中州科技大學退場後，校地預計作為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用。國民黨立委柯志恩質疑，總統賴清德曾說退場校地可作公益使用，為何「選前社宅、選後軍營」？對此，內政部次長馬士元說，當地的里長對校地用途沒有任何意見，認為只要不荒廢就好；他說，該區位就社宅來說不是好位置，生活機能不好，加上鄰近成功嶺、保四總隊等，作為替代役相關及民防訓練、保二總隊進駐的機能來說，是合適的。

內政部指出，彰化縣目前已經匡列了7處1279戶，社宅涵蓋的量跟區位都會滾動式檢討，中州科大的校地因為有別的需求，社宅部分考量區位以及相關配套，經過討論後決定找其他的基地。

內政部次長馬士元補充，當地的里長沒有針對中州科大作為替代役訓練及保二總隊進駐有任何意見，地方認為不要荒廢就好，且該位置就社宅來說並不好，生活機能不好，目前作為替代役相關訓練跟民防訓練、保二總隊進駐的機能來說，是合適的。

至於從社宅用地更改為民防訓練基地用地，決策的時間點為何？內政部役政司長沈哲芳表示，去年行政院有針對一些退場學校發文，請各機關若有需求的話可以提出，當初不只有中州科大，幾所退場學校也一併在行政院討論。

沈哲芳說，剛好替代役要做一些民防訓練等新的任務，需要比較多的訓練場地，中州科大離成功嶺替代役訓練班、保四總隊、消防訓練中心、替代役訓練管理中心等，距離都很適宜，因此當初便選擇中州科技大學。

沈哲芳指出，行政院在去年6月9日召開相關會議，與會各單位對於內政部提出的需求也沒有反對，所以接下來教育部在7月3日召開會議決議整個學校校區提供給內政部做替代役訓練使用，以及保二總隊的駐地需求。

國土署城鄉發展分署長林秉勳說，到現在為止有9個退場學校同時在評估要轉型做其他的相關使用，中州科大也在其中，但考量區位地點以及鄰近的員林已規劃興建社宅，不適合再作為社宅用地。他強調，社宅其實只要有可行的基地，都沒有排除。