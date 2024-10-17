「社會動盪非國家之福」　傅崐萁駁斥有罷免綠委20人名單

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案日前以失敗告終，外界關注明年是否出現針對立委的「大罷免潮」，傳出藍營已列出「獵殺20位綠委」名單反制，不過國民黨主席朱立倫今（17日）受訪時斥「謠言」；國民黨團總召傅崐萁也澄清，外面有不實謠言稱在野黨有提出20名立委標的人物，自己代表國民黨表達從來沒有這樣的事，不管是黨團或是黨中央都沒有規劃這樣的事。

有報導傳出，國民黨認為，不論罷樑結果如何，身兼民進黨主席的總統賴清德，都仍會繼續推動「大罷免潮」。國民黨也就此研擬反制措施，並比照民進黨放話罷免的邏輯，擬定一份「獵殺20位民進黨立委」名單，名單內包括綠委吳思瑤、蔡其昌、黃捷等人，意在逼使民進黨妥協。

針對罷免20位綠委的名單，朱立倫駁斥，這是謠傳，國民黨態度是希望家和萬事興、國內政局非常安定，但如果民進黨再用鬥的方式、仇恨的方式發起惡罷，就像基隆這樣惡罷謝國樑，國民黨絕對不畏戰、不懼戰，但只要戰，相信最後傷害的是全民，希望民進黨三思而行。

負責立法院黨團運作的傅崐萁也說，罷免雖然是人民的權利，但是要審慎使用，造成社會動盪不是國家之福，並鄭重澄清沒有所謂在野黨鎖定20名綠委罷免名單，因此他也不希望執政者利用資源壓迫在野黨，沒辦法讓在野黨立委執行職務。