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立委許智傑接恐嚇電話！遭嗆：別動不動提罷免...小心門口爆裂物

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委許智傑服務處今日驚傳接獲恐嚇電話，對方表示「不要動不動就提罷免，不要囂張，不然國民黨的支持者會不開心，小心服務處門口會有爆裂物」，服務處隨即通報當地五甲派出所。許智傑則呼籲民眾理性討論，勿有攻擊傷害行為。

▲▼立委許智傑召開 立法打擊活摘器官 台日聯手全球連線國際 記者會 陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委許智傑服務處接到恐嚇電話。（ETtoday資料照片／記者林敬旻攝）

許智傑感嘆面對藍白網軍連日洗版，會以平常心看待，然今傳出葉元之向媒體表示，「許智傑沒有存在感一事」；下午服務處還接到一名中年男子打電話「放置爆裂物」的恐嚇電話，服務處也隨即報警。鳳山分局表示，目前已成立專案小組全力查緝中。許智傑則大表不滿，強調絕不向暴力低頭。 　

許智傑舉出時間軸澄清，10/3就有媒體報導，國民黨掌握獵殺20名綠委名單，其中高雄5個市長候選人「就我金榜題名」，因此並非他主動製造對立，帶起罷免議題。

▲▼立委許智傑服務處接恐嚇電話。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲立委許智傑服務處接恐嚇電話，報警處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑表示，10/15參與周玉蔻節目訪問，主持人知道過去他陪黃捷挺過罷免的經驗，阻擋下國民黨全台的報復性罷免潮，因此詢問他對於國民黨修罷免門檻的個人看法，才分享如果要罷免也是有反制的作法，重點是要呼籲國民黨不要貿然修罷免法。 

10/16黃暐瀚專訪時，許智傑詳細論述賴總統曾說：「投票可以輸，論述不能輸。」我們面對國民黨硬幹，要讓行政院變成「立法院行政局」，那他個人覺得如果仍無法溝通，「該啟動罷免就可以啟動」！ 　

今天針對葉元之向媒體表示，「許智傑沒有存在感一事」，許智傑笑稱，自己得票近11萬，幾乎是葉元之得票數的1.5倍，11萬比7萬多不是最簡單的數學題嗎？請國民黨不要用台北觀點看天下、只想羞辱高雄人。經過國民黨不斷渲染放大，鼓動支持者，抹黑成「輸不起」、「製造對立」、「永遠亂不完」等說法。

許智傑表示，國民黨倒因為果，包含倒閣、獵殺名單、退回總預算、罷免王浩宇、黃捷、陳柏惟等，都是國民黨主動出手，製造人民對立、社會混亂分明就是國民黨。現在還有民眾打電話來服務處恐嚇同仁的安全，無法接受，怎麼現在「殺人喊救人」，反而把責任推到他身上呢？ 　　

最後許智傑再次澄清，他是在國民黨獵殺20綠委的名單內，他個性溫和，不會刻意製造對立，呼籲國人理性討論。若不是這一屆藍白委員一意孤行，無法溝通，連影響全國建設、社會福利的總預算都惡意杯葛，他是真的無法接受，才提出提醒藍委並呼籲不要為了自身政治利益，犧牲了全體國人的福利。

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