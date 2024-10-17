藍提修選罷法遭綠批違反程序正義　韓國瑜宣布擇期再召集協商

▲立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

罷樑案落幕，國民黨立法院黨團力拚本會期完成公職人員選舉罷免法修正草案。立法院長韓國瑜今（17日）召集朝野協商選罷法，國民黨團提出，在連署時要確認比照總統大選連署，必須有身分證正反面影本還有發證日期，確保在國民行使權益時不會被冒用，但因民進黨及民眾黨團質疑不符合程序正義，最後韓國瑜宣布，選罷法由各黨團繼續協商。

國民黨團總召傅崐萁表示，國家社會動盪非全民之福，罷免是極端手段，雖是國家賦予人民的權利，但要審慎來使用。過去不管縣市長也好 、議員也好、立委也好，各政黨都有被圍剿的目標，難道這樣擾攘不安能夠讓政治、讓台灣的政局能夠更加安定嗎？且聽說明年民進黨將發起大罷免潮，對國會議員依法行使職權產生了莫大的壓迫跟威嚇。

傅崐萁進一步澄清，有很多不實謠言指在野黨要罷免執政黨20席標的立委，自己代表國民黨嚴正的表達，「我們從來沒有規劃任何事物，完全沒有。」不希望執政者用強大的國家資源跟優勢，壓迫在野黨，讓在野黨的國會議員沒有辦法好好地執行職務。

談到提案原因，傅崐萁說，一支筆幾個人就可以抄一堆連署書，這部分不只他提出，民進黨的選委會也曾質疑過，例如過去常聽聞過世的人參與連署，所以今天修法就是要保障人民的權益，不會被冒用、盜用、濫用。

民進黨團則質疑程序未符合過往的議事慣例，幹事長吳思瑤表示，任何單一法案逕付二讀，提案黨團要召集黨團協商，但國民黨團沒有，就快轉到院長協商；總召柯建銘也說，黨團要先協商一下過水，然後院長再來協商，程序正義還是要守住。

傅崐萁又說，由院長召集協商完全符合議事規則，2016年民進黨籍立法院長蘇嘉全訂定，不管是院會協商或委員會協商，只要經過其中任何一次，就可以交院會處理，今天他們把層級拉高，由院長召集協商。不過，他也說，如果柯建銘覺得討論是不是可以更充分，他尊重，沒有問題，請院長辛苦一點，再找個時間。

民眾黨團總召黃國昌指出，民眾黨團覺得程序性的事情就按照之前的議事慣例走就好了，到底是不是違反程序正義，恐怕也不是任何一個黨團說了就算，請院長裁示。最後韓國瑜表示，各黨團繼續溝通。