為郭台銘退黨是假？傳謝典林重返國民黨　朱立倫：一直都是黨員

▲朱立倫今天出席「銀光好居創新典範觀摩表揚典禮」活動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

去年7月總統大選期間，彰化縣議長謝典林因挺郭，在其個人臉書專頁宣布退出國民黨後，引發地方政壇震撼，然近日盛傳謝典林將重回國民黨，國民黨主席朱立倫今（17日）受訪表示，就國民黨的所有紀錄，謝典林事實上還是國民黨黨員，雖然謝典林去年曾有退黨聲明，但當時因為黨希望留住好的人才，讓謝典林在國民黨一起打拚。

謝典林在去年7月突然在臉書宣布退出國民黨，選擇力挺鴻海創辦人郭台銘。而近日盛傳謝典林將回歸國民黨，謝典林的姊姊、國民黨立委謝衣鳳對此透露，目前謝典林回歸是「可行的方向」，謝典林宣布退黨時，其申請書並未呈報到中央，這樣是否算完成退黨程序，需要考紀會來做解釋。

謝典林去年宣稱退黨時，被詢問是否將重回國民黨時回應「沒有這種打算」。今年2月被問及黨籍問題時，謝又還稱要先放空兩年，如今被發現當時退黨申請書根本未呈報到中央，記者致電詢問謝典林回黨一事，但謝未接電話。

另，針對國民黨智庫副執行長凌濤、發言人楊智伃、北市議員張斯綱遭前農業部長陳吉仲提告加重誹謗罪，法院今天撤銷原判決，改判3人無罪一事，朱立倫則說，在政治攻防中，民進黨透過濫訴打壓在野黨的發言人，最後法院一定會還這些年輕人公道。