臧幼俠遭砍退俸國民黨、國台辦都幫喊冤　國防部：已多方查核確實違法

▲國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠（右一）。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部日前裁罰停領退俸。臧幼俠則強調毫無「起立聆聽中國國歌等行為」之事實，也將提起救濟。對此，國防部長顧立雄今（17日）表示，已經多方查核，認定確實違反兩岸人民關係條例第九條之三規定，依法他當然可以提起救濟，就按程序來走，國防部尊重。

臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部15日公布懲處，決議裁罰「停止領受五年之月退給與之百分之七十五，溯自行為日113年8月20日生效，已支領者，追回之；並追繳註銷渠曾領取獎、勳（勛）章 (不含服務獎章、忠勤勳章) 」。

臧幼俠15日下午透過律師事務所發出3點聲明，強調毫無「起立聆聽中國國歌等行為」之事實，有錄音、錄影可資為憑，不容混淆，並委任律師依法提起救濟。而藍營包含黨主席朱立倫也為臧幼俠喊冤。中國國台辦也批評，民進黨當局藉故迫害參與兩岸交流的人士；希望廣大台灣同胞認清民進黨當局台獨分裂圖謀與「綠色恐怖」的嚴重危害。

而國防部長顧立雄今赴立院外交及國防委員會報告並備詢，藍委黃仁質詢時指出，臧幼俠因赴中還有親中行為被國防部懲罰，很多將官可能也會發生，有何看法？

顧立雄回應，已經多方查核，認定確實違反兩岸人民關係條例第九條之三規定，經過審查會認定，做出適切行政懲處。

黃仁也提出，但臧幼俠已經請律師辯護。顧立雄僅回應，依法他當然可以提起救濟，就按程序來走，國防部尊重。