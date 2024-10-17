崑大時尚系參與「2024時裝設計新人奬」　走秀妝髮造型展現專業

▲崑大時尚系參與「2024時裝設計新人奬」，學生登台走秀與協助後台各項業務，發揮專業所學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台北市政府、文化部及經濟部合作主辦的「2024台北時裝週 Taipei Fashion Week」於10月1日至24日登場，其中「第38屆時裝設計新人獎」16日在松山文創園區舉行決賽暨頒獎典禮，崑山科技大學時尚展演事業系近百位師生，攜手時尚龍頭凱渥集團共襄盛舉，學生登台走秀與協助後台各項業務，發揮專業所學。

「時裝設計新人獎」由經濟部產業發展署主辦，中華民國紡織業拓展會承辦，競賽焦點圍繞「永續」、「創意」及「機能」等主題，今年的評審團陣容強大，來自台灣、日本及美國等國際評審，從逾500位參賽者中一同評選出最具潛力的時尚新星，最後共有來自世界各地的12位設計師進行決賽。崑山科大時尚系主任王聖芬擔任此次時裝設計新人奬的時尚秀導，共有6位時尚系學生踏上伸展台，展演「時裝設計新人獎」作品。

該次走秀的學生包含三年級的吳君怡，她與凱渥簽約3年，表現已有大將風範，她的同班同學邱喬淇與黄晟瑜也在去年與凱渥簽下合約，另外三年級周汝靚和康榆嫣今年則二度為時裝設計新人獎走秀，對於能夠再度踏上台北時裝週殿堂感到非常興奮；剛升上二年級的侯紫妍則是首次站上台北時裝週舞台，6位學生皆展現專業的身段，為現場觀眾帶來令人驚豔的演出。

此外，二、三年級的學生在後台協助模特兒更衣與整理秀上展演的服裝，確保服裝完美呈現，四年級的曾嘉祐、李苡嫻、林彥霆則擔起妝髮造型及服裝秀側錄攝影的工作，帶隊的葉芳妤老師為了迎戰這次重要的後台任務，不僅對學生耳提面命，更多次地與學生進行模擬練習，時尚系師生不論在幕前幕後皆展現豐沛的技職能量，專業實力深獲肯定。

時尚系王聖芬主任表示：「這次依學生的專長與興趣派發不同的工作，讓他們有機會深入時尚展演的實務作業，並從中累積經驗，是一個很棒的機會。此外，一年級新生也能觀摩到秀前的彩排以及最後的演出，了解服裝秀是如何在很短的時間內發揮秀導、執行製作、設計師、模特兒、表演者、妝髮造型、換衣助理、燈光音響技師、攝影師及媒體公關等不同單位的專業，才能成就一場精彩演出。非常感謝紡拓會長官的支持，時尚系未來也會持續鏈結各界資源，共同實踐培育全方位時尚產業人才的教育目標。」