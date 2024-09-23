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南消辦理志工在職訓練　增進導覽專業知能

▲台南市消防局23日辦理「2024年度志願服務第2次聯繫會報及志工在職訓練」，以提升志工服務品質，本次會報及訓練共計40名志工參與，由副局長楊宗林主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局23日辦理「2024年度志願服務第2次聯繫會報及志工在職訓練」，以提升志工服務品質，本次會報及訓練共計40名志工參與，由副局長楊宗林主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局23日辦理「2024年度志願服務第2次聯繫會報及志工在職訓練」，以提升志工服務品質，本次會報及訓練共計40名志工參與，由副局長楊宗林主持，會中感謝志工全年無休的熱心付出，同時勉勵參與的志工，透過此次訓練持續充實防火防災意識。

▲台南市消防局23日辦理「2024年度志願服務第2次聯繫會報及志工在職訓練」，以提升志工服務品質，本次會報及訓練共計40名志工參與，由副局長楊宗林主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次在職訓練包含「防火宣導要領」、「館內設備操作與導覽」及「緊急救護應用與操作」等相關課程。因應志工隊成員多為長青族，特別安排「長青族及久坐族的肌力訓練」課程，提升志工宣導專業之餘，同時增進健康知能。

▲台南市消防局23日辦理「2024年度志願服務第2次聯繫會報及志工在職訓練」，以提升志工服務品質，本次會報及訓練共計40名志工參與，由副局長楊宗林主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，「安全大台南」及「志工大台南」皆為市政重點目標。志願服務倡議取於之社會，回饋於社會之精神，基此消防志工在職訓練持續精進至關重要，讓志願服務不僅是熱心服務，更展現專業知能，提供民眾優質服務，協助推廣防火防災教育。

▲台南市消防局23日辦理「2024年度志願服務第2次聯繫會報及志工在職訓練」，以提升志工服務品質，本次會報及訓練共計40名志工參與，由副局長楊宗林主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，為了確保志工服務過程中的品質及安全，辦理志工在職訓練，充實並更新志工的防火防災知識，讓未來參訪防災教育館及消防史料館的遊客，得以學習正確的防火防災知識，並了解預先做好防災準備的重要性，共同提升全民防災意識。

▲台南市消防局23日辦理「2024年度志願服務第2次聯繫會報及志工在職訓練」，以提升志工服務品質，本次會報及訓練共計40名志工參與，由副局長楊宗林主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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