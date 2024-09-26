交長陳世凱首赴立院交委會報告　前老闆蔡其昌「8個字」提醒

▲交通部長陳世凱面對「前老闆」立委蔡其昌質詢。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

新任交通部長陳世凱今（26日）首度到立法院交通委員會專案報告，由於陳世凱曾任立委蔡其昌國會辦公室主任，今面對「前老闆」蔡其昌質詢，蔡其昌對陳世凱不具交通專業緩頰，稱交通專業跟本科不一定相關，並提醒陳世凱「8個字」，提醒交長要做到「謙卑傾聽、認真做事」。

陳世凱今首赴立法院交通委員會專案報告，前老闆蔡其昌搶頭香質詢陳世凱，蔡其昌對陳世凱送暖指出，交通部家大業大，下屬單位很多，交通部長要全懂不容易，「媒體和在野黨對你有些挑戰，但交通所謂專不專業，外界定義為是不是交通本科，但歷任交通部長超過一半都不是交通本科，交通專業跟本科不一定有關。」

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蔡其昌強調，這不是要鼓勵或替陳世凱講話，但當一個交通部長，統結8個字，要「謙卑傾聽、認真做事」，交通部涉獵範圍太廣，一個人無法每一樣都很了解，有沒有認真傾聽是關鍵，要傾聽專業意見。

▲交通部長陳世凱面對前老闆立委蔡其昌質詢。（圖／記者李姿慧攝）

蔡其昌說，除傾聽專業意見外，第二要傾聽立委意見，交通建設沒有顏色，第三則要傾聽民意，很多交通建設提出都跟民眾相關，沒有傾聽民意，會得不到民眾支持。最後傾聽後就要認真做事，看到你沉重壓力，給8個字祝福。

陳世凱則說，他已聽過所有單位的簡報，也有行動管理，他已到各局處看過，工會也都接觸過，並拜訪過每一個委員，有些非交委會的委員也拜訪過。