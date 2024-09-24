崑大餐飲系友周佳佑獲駐教廷大使館邀請　以經典台菜款待友台使節

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系的26歲校友周佳佑，應駐教廷大使館邀請，親自料理創意精緻台菜款待當地重要友台使節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系的26歲校友周佳佑，任職於麥首都哥本哈根的Noma餐廳，該餐廳曾5度獲得世界最佳餐廳榜首，被封為「全球最難訂位的餐廳」。周佳佑9月20日應駐教廷大使館邀請，親自料理創意精緻台菜款待當地重要友台使節，不僅讓來訪賓客讚譽有加，更以料理的力量作足世界外交！

周佳佑9月份趁著休假空檔前往歐洲各地旅遊，個性活潑熱情的他主動在幾個旅歐同鄉會的臉書貼文，希望能交流烹飪經驗並共享美食，此一舉動獲得駐教廷大使館與他聯繫，以充滿台灣味的料理宴請挺台重要外賓。周佳佑嘗試將台灣家常及辦桌料理融入食譜中，最後以法式田雞腿的食材推出「三杯雞」，以及「白菜滷」、「蒜泥白肉」等經典菜色，另有「油封鴨腿小黃瓜沙拉」等精緻餐點，善於西式料理手法的周佳佑以創意手法表達中式料理，不僅讓外賓品嘗到台灣道地小菜，更認識台灣文化。

周佳佑此一表現成功讓台灣料理與世界交好，早在他就讀崑山科大餐飲系二年級時，精湛廚藝便登上國際舞台，他曾赴印尼參加「2018峇里島國際沙龍廚藝挑戰賽」，以「伊比利火腿鴨肉和開心果鴨胸酥皮捲佐綠胡椒醬汁」進行參賽，運用烘烤過的鴨骨和蔬果熬製濃郁醬汁，搭配雞幕斯，外層包覆開心果派皮、蘑菇醬和伊比利火腿經脆皮烘烤，色澤金黃、香氣誘人，一致獲得國外評審青睞，奪西式禽類主菜烹調(Hot Cooking Poultry)銀牌獎。

崑大餐飲系洪綺吟主任表示，周佳佑在學期間就已經是一個目標明確而且相當有想法的人，曾參與新加坡餐廳RedDot Brewhouse海外學年實習表現良好，他從不會開瓦斯到參與國際競賽奪獎，這一路走來也靠努力不懈的練習與進修，很高興能夠在國際新聞上看到他的好消息。除了周佳佑，餐飲系也有眾多校友在海內外米其林餐廳服務，包括在新加坡米其林餐廳Summer Palace擔任副理的李欣蓉、在巴黎米其林二星餐廳Le Taillevent擔任助廚的邱巧倫，以及在台北米其林餐廳Circum-擔任主廚的羅偉誠等人，他們在畢業後皆展現專業身段投入喜愛的領域，讓全校師生都引他們為傲！