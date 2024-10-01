詐騙車手颱風天不休息忙取款　車上赫見點鈔機+現金128萬

▲警方在颱風天逮捕詐騙集團車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

山陀兒強颱來襲，但詐騙集團不休息。高雄市前鎮分局員警今（1）上午執行防災勤務時，發現王姓車手（18歲）的身影，員警尾隨後發現王男與另一名同夥丁姓收水手（38歲）會合，兩人隨即前往超商領款，員警見時機成熟，上前當場將兩人逮捕，發現他們隨身攜帶點鈔機與幾十張提款卡，犯案的車宛若小型活動金庫，全案訊後依洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲警方在颱風天逮捕詐騙集團車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

前鎮分局草衙所警員曾冠霖、李木勝今日上午在協助防災工作時，眼尖發現王姓車手的身影，兩人遂不動聲色尾隨在後，一路跟到三民區的公立停車場，見王嫌和同夥接洽後便至附近的超商領錢，待提款後警方立即上前盤查，果然在王嫌身上取出數張提款卡與4萬元的贓款，警方研判車手應該是準備將贓款交付給同夥，立即聯繫其他警網協助圍捕。

▲警方起出大批提款卡和點鈔機。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

支援警力獲報後趕往停車場，發現車手共犯的車輛尚未離開，立即駕警車擋住並上前攔查，車上的丁姓犯嫌起初不願下車，見優勢警力上前後才束手就擒，而警方打開車門赫然發現車內滿是散落的提款卡與現金，犯嫌還自備點鈔機數錢，就像是私人的小金庫。最後針對兩位車手的犯罪行為，查扣了手機、點鈔機、交通工具與現金128萬元，並清查有無其他被害人與持續溯源偵辦。