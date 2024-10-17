不是台北人！面試官一臉訝異「再問是否租屋」　過來人秒懂原因

▲面試官訝異原PO不是台北人。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人到北部讀完大學後，也會繼續留下來工作。近日有網友發文表示，她雖不是台北人，但在台北讀完書後就留下來找工作，想不到面試時，主管卻看似驚訝，還詢問她是租屋還是住家裡？讓她很納悶。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「面試官：你不是台北人喔」為標題發文，提到她並不是台北人，只是在台北讀完大學後，就留下來找工作。她透露自己面試時，對於主管的問題感到困惑，像是對方會詢問她是哪裡人？得知不是台北後，就表現出驚訝的樣子。

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對此，原PO不禁感到好奇，主管問這個要做什麼？且對方還會問她是租屋還是住家裡？這些問題對於主管來說，有什麼幫助？

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「1.因為你會想回家鄉，2.租房子可能會造成薪水一半都是房租。兩種原因都是你會離職的因素，對公司來說你不穩定」、「我入職的時候就被問，完全可以理解他們的考量，因為在他們眼裡，我就是一個隨時可以跑走的人」、「首先問縣市，非本地人有可能最後會選擇回家工作。再來是租屋或住家裡，租屋的話有可能合約一到就搬走，住家裡基本都可以做長久，更有保障」。

但也有網友表示，「只是要判斷你經濟壓力大不大、奴不奴性而已」、「我主管是喜歡亂聊的，連住公司附近也可以講到外太空去」、「隨便聊聊而已，看看反應」。