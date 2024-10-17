讚國慶讓韓國瑜有總統樣！　郭正亮曝「若韓盧勢必一戰」可能局面

▲雙十國慶，慶籌會主委韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶落幕，立法院長韓國瑜在國慶晚會與國慶大典的演說，皆引起外界熱議。對此，前立委郭正亮昨（16日）表示，韓國瑜因國慶前後的活動，讓「整個格調」拉了起來，有總統樣！而盧秀燕還沒有到「那個時間」，若參選黨主席也會慢慢有總統樣。他也認為，「若韓盧勢必一戰」，不會是戰，而是類似過去盧秀燕與江啟臣，在台中市長初選的君子之爭局面。

郭正亮於節目《下班瀚你聊》表示，國慶前後的活動，韓國瑜「整個格調」拉了起來，有總統樣！國慶晚會當天就有人拿賴清德與韓國瑜的演說對比，認為韓講得話才是總統應該要講的。

郭正亮表示，而盧秀燕現在還沒有到那個時間，還是台中市長，若參選黨主席也會慢慢有個總統樣，因為盧秀燕現在還沒有黨中央的角色，盧秀燕這個人很守規矩，不在其位就不會參與這些事。

被問到「會不會有人認為韓盧勢必一戰」，郭正亮認為，應該不會這樣，回顧過去盧秀燕跟江啟臣初選競爭台中市長，那時候有戰嗎？兩邊都是君子之爭，江啟臣第一時間就承認輸了，如果到時候韓盧會有這個狀況，也會類似這個局面。

▼立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕。（圖／記者湯興漢攝）