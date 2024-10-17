萬華列冊拾荒者僅2人　林楚茵也轟：北市府連二扯

▲立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委洪申翰踢爆台北市拾荒者列冊有問題，導致上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費，民進黨立委林楚茵17日也痛批，台北市府連二扯，「一個人的人品高低，取決於如何對待弱勢族群，蔣公子，加油好嗎？」

面對洪申翰指控，台北市政府副發言人李政軒批評，並非不造冊，而是現行標準無法入冊，更指洪申翰是當代版「何不食肉糜」，洪申翰則邀請台北市長蔣萬安一起上街體驗拾荒者生活，但未獲回應。

林楚茵則指出，國民黨永遠不把弱勢族群當一回事，前有台北市議員應曉薇對街友寒冬噴水驅離，現有蔣萬安把拾荒者當透明。

林楚茵說，北市府一直在睡，根本行政怠惰，目前台北市環保局在萬華只列冊2位拾荒者，甚至全台北拿到資收關懷計劃幫助的只有30人。台北市佔全國人口10%，「30位」僅佔全台該計劃參與者2600人的1%，這真的是非常誇張的數字。

第二，林楚茵表示，這又不是花北市府的錢，蔣萬安居然把人民救命錢拒於門外，環境部的「資收關懷計畫」就是用高於市場的價格，向有列冊的弱勢拾荒者收購回收物，讓拾荒者「最多」可以領到5000元的補助費用。

林楚茵嗆，或許蔣萬安出身權貴，不把中央補助拾荒者的5000元當一回事，但這卻是拾荒者們拚死拚活努力一個月的平均收入數字，「不是把拾荒者當透明，他們就不存在」。