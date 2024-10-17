柯建銘拋禁伐補償4萬藍白不買單　朝野協商總預算破局「下週一再談」

▲明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜今天上午邀集朝野協商。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央政府總預算在立法院已卡關將近一個月，立法院長韓國瑜今（17日）召集朝野協商，針對原住民禁伐補償未編足預算一案，民進黨團總召柯建銘建議，先從3萬元調到4萬元，之後再照物價波動每2年調整一次，否則「只剩下釋憲一條路」。但歷經一個半小時討論藍綠白三黨仍無共識，韓國瑜裁示，請主計長針對本次協商各黨團提出的意見，再進一步研擬解決方案，下周一協商時再提出。

立法院上會期三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案」，自2025年起，每年禁伐補償金由每公頃3萬元提高至6萬元。原住民委員會預估，每年所需補償金約52.15億元，較現有補償金增加約25.99億元，光這個就占原民會明年度歲出概算總額的41.6％。因此，行政院明年度總預算並未編列修法後應有的預算數字，行政院長卓榮泰態度堅決，甚至主張禁伐補償修法違憲。

柯建銘在朝野協商發言提出，原住民禁伐補償在2015年通過，每公頃每年補助2萬元自2017年起增變成補助3萬元，而這次的修法第三款的文字也有提到，禁伐補償可每2年隨物價波動調整一次，因此建議這次禁伐補償先從3萬元調到4萬元，之後再照物價波動每2年調整一次。

柯建銘指出，這些原住民林地保留地，在全國有幾十萬公頃，這需要嚴格審查，有時候過於浮濫、隨便申請，甚至有些人被移送法辦。因此，基於國家法律，請大家好好協商，先提高到4萬元，這樣行政院會答應得比較快，否則這很麻煩，「只剩下釋憲一條路」，希望大家能找一個方式來解決。

柯建銘發言後，韓國瑜笑虧，這是立法院這個會期朝野協商到現在，柯建銘最和顏悅色的一次，非常感謝，也提出具體方案，柯建銘也回以微笑贊同。

接著輪到國民黨團總召傅崐萁發言，他表示，禁伐補償只是在野黨將明年度中央總預算退回程序委員會的原因之一而已，這凸顯行政院不依法來施政，是對國會三讀通過，總統府也公布的法律案，予以踐踏。

傅崐萁更批，對於禁伐補償，當初是朝野立委都有共識的，法律案的提出更是白紙黑字，連民進黨立委都提出一樣的禁伐補償金額，所以這是大家一致性決議，並在立法院三讀通過的，這樣的法律案都不執行，請問立法院通過的什麼法律案可以執行？行政院已經無限擴張到踐踏全民賦予監督權利的國會。

民眾黨團總召黃國昌則酸，本來想說今天要來聽解決方案或是實質討論，但從柯建銘的高見卻聽不出所以然，第一，針對中央政府總預算的審查，立委審查時可以刪除或是凍結，但不能增加金額，為何希望行政院重編？就是因為已經是三讀的法律案了。上會期也有徵詢行政院意見，提案的綠委伍麗華也問了前行政院長陳建仁，陳建仁也支持！主計長也承諾過了就會編，因此哪裡來違憲問題？

無黨籍立委高金素梅也說為何4萬合憲，6萬就違憲呢？禁伐補償修正條例是法律案，卓榮泰不認立院三讀修法提高至6萬元，卻自動把每公頃3萬元補償提高至4萬元，那麼這4萬元的法源依據又是什麼？無論是舊法還是新法都沒有這4萬元的文字，卓榮泰批立院三讀法條違憲，自己為何又超越法律編列預算呢？

歷經一個半小時協商，眼見仍無共識，韓國瑜做出裁示，請主計長針對本次協商各黨團提出的意見，再進一步研擬解決方案，下周一上午十點於協商提出。

