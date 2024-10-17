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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大法官人事繼續卡關？　柯志恩曝「1大問題」：僅1、2個人選可以

▲▼賴清德總統新提名七位大法官15日在總統府秘書長潘孟安的陪同下，一同拜會立法院長韓國瑜，尋求立法院在提名審查上的支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲七位大法官提名人在總統府秘書長潘孟安陪同下，拜會立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統府秘書長潘孟安15日率7位大法官被提名人，拜會立法院長韓國瑜，潘孟安會後表示「有信心通過朝野政黨考驗」。對此，國民黨立委柯志恩昨（16日）表示，拜會後大法官被提名人就能全部安全上壘？自己告訴大家會是一個大問號。她認為，目前在野黨蒐集的資料，的確有1、2個人選可以過關，但剩下的政黨意識都太過嚴重，應該找些社會賢達、能夠公認的人選，才是釜底抽薪的方式。

柯志恩於節目《少康戰情室》表示，外界稱「潘孟安拜會韓國瑜氣氛熱絡」，但任何人看到韓國瑜誰不熱絡？還沒看過不熱絡的，這就是韓國瑜的特質與個性。

柯志恩表示，那熱絡完之後到底會是如何？人事權的確要慎重看待，而對於大法官人事案，在野黨並不是沒有理性的去做主導，其實在野黨已經準備好，這些「大法官被提名人」所有過去的學經歷、著作、各方面引起爭議的事件，只要一聲令下，在野黨隨時可以質詢，這絕對不是問題。

柯志恩認為，問題是來自於目前所提名的這些人，不是說每個都是博士，就沒有問題，只是身為大法官是何等尊嚴的事，在野黨不想讓賴政府提名的大法官，又落入每次解釋任何法案時，好像在遵從黨意，所以必須要考量這些人過去經歷，是否跟民進黨意志有完全一貫性，是目前在野黨在做準備與關注的。

柯志恩說，她完全同意潘孟安拜會韓國瑜氣氛熱絡，但對於是否可以保送這些大法官被提名人，全部都能安全上壘，自己告訴大家，現在是一個非常非常大的問號。

柯志恩指出，目前在野黨所蒐集的資料，的確有1、2個人選可以過關，但剩下的「大法官被提名人名單」，政黨意識都太過嚴重，台灣的大法官需要這麼大的政治意識形態嗎？政府應該找一些社會賢達、大家能夠公認的人選，才是釜底抽薪的方式。

▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

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