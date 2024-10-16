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狂削一筆！川普認「韓國是提款機」：上任後要求年繳3200億防衛費

▲▼美國前總統川普出席「芝加哥經濟俱樂部」接受訪談。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普出席「芝加哥經濟俱樂部」接受訪談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國、南韓趕在本月初敲定2026年駐韓美軍軍費分攤，比前一年度調漲8.3%，為的就是避免11月5日美國總統大選後東北亞情勢出現波動。對此，美國前總統、共和黨總統候選人川普繼續放話，表示他確實認為南韓是「賺錢機器」，一旦未來重新回鍋白宮，將要求南韓每年繳100億美元（約新台幣3218億元）。

根據韓媒《東亞日報》，川普於當地時間15日出席「芝加哥經濟俱樂部」（The Economic Club of Chicago）接受彭博新聞社主編麥克列威特（John Micklethwait）的訪談時，再度針對南韓的軍費分攤議題發表看法，「假設我目前人在白宮當總統，他們（南韓）必須每年付給我們100億美元（駐韓美軍軍費分攤）。他們很樂意這樣做。」

川普大言不慚表示，「南韓就是個賺錢機器（money machine）！」

川普繼續發表看法，「我曾經對南韓說過，因為北韓（朝鮮）擁有大量的核武器，使得（駐韓美軍）4萬人（實際只有2萬8500人）必須面臨嚴重的威脅與風險，所以南韓必須支付費用。當時，南韓也同意這麼做。」

川普藉此批評拜登的外交政策，「我認為拜登（總統）縮減軍費分攤，是一件令人遺憾的事」。

報導指出，美國、南韓本月4日針對2026年起的未來5年駐韓美軍軍費分攤達成協議，明年起南韓須負擔1兆5192億韓元，每年調漲以消費者物價指數（CPI）作為考量；然而一旦將南韓視為「提款機」的川普當選下屆總統，則川普上任後的美國政府恐怕將要求南韓繳交100億美元軍費，是目前明年度軍費分攤的9倍。

另外，川普也針對北韓昨（15）日炸毀京義線、東海線等連結南北韓道路發表看法。他表示，「這是一件大事（Big things）！我已聽說金正恩炸毀了通往南韓的鐵道，這表示南韓已與俄羅斯、中國和其他國家處於『完全隔絕』的狀態。我絕對會和擁有核武的金正恩發展極為良好的關係。」

► 南韓、美國最終敲定軍費分攤　南韓2026年軍費調漲率曝光

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