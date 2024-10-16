剛和加國互逐外交官　印度1天5航班收炸彈威脅！空軍護送降落

▲印度有多架航班在15日收到炸彈威脅。非涉事航班。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度2架飛往不同目的地的航班在15日接連收到炸彈威脅，造成航班緊急降落。印度媒體指出，該國15日至少有5個航班接獲炸彈威脅，而這一連串時間發生於加拿大和印度互逐外交官之際。

綜合外媒報導，在第一起事件中，印度航空一架飛往芝加哥的航班在飛行途中，突然接獲一名印度乘客的炸彈威脅。消息被傳遞給機長後，班機在北極圈以北約300公里的伊魁特機場（Iqaluit Airport）緊急降落，機上211名乘客和機組人員也被要求按照安全規定重新接受安檢，以確認無可疑物品。

不久後，印度快運航空另一架飛往新加坡班機也收到炸彈威脅。新加坡警方表示，當局在15日晚間8時25分接獲通知，聲稱編號為AXB684的班機上有炸彈，於是新加坡空軍派出2架戰機護航，最後班機在當晚10時04分安全降落樟宜機場。警方隨即上機展開調查，卻未發現任何可疑物品。初步調查顯示，印度快運航空收到的威脅是通過電郵發送的。

這一連串的烏龍炸彈威脅事件發生於加拿大和印度外交緊張關係加劇之際。14日，加拿大驅逐了包括資深專員在內的6名印度外交官，聲稱他們與2023年一起錫克教（Sikh）分離主義領袖導的謀殺案有關。印度15日至少有5個航班接獲炸彈威脅；這些航班中有2個航班緊急降落，顯示出安全威脅的嚴重性。