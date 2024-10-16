川普「只差3%」緊咬賀錦麗！　近8成選民超熱情：鐵定去投票

▲川普與賀錦麗的選情持續拉鋸。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，賀錦麗獲得45%支持率，穩定「微幅領先」川普的42%，也讓選情持續呈現緊張拉鋸。儘管如此，將近8成選民表示他們「肯定」會去投票，熱情程度更勝過上屆大選。

這份民調針對全美938名成人進行網路調查，一共為期3天，並於13日結束，誤差範圍約為4個百分點。

結果顯示，賀錦麗與川普保持穩定差距，卻也讓選情陷入膠著。不過，選民對於今年大選的熱情，更勝於2020年。

78%登記選民表示，他們「完全肯定」自己會去投票，其中包括86%民主黨支持者、81%共和黨支持者。相較之下，2020年10月23日至27日，僅74%選民「完全肯定」自己會去投票，包括74%民主黨支持者、79%共和黨支持者。

賀錦麗7月接棒參選時，川普被廣泛視為領先，一部分是因為，他被認為在經濟議題方面，更加具備實力。拜登執政期間，美國經歷數年的高通膨，直到近幾個月，才有所緩解。

不過，賀錦麗最近似乎取得優勢，她被認為在醫療保健、處理政治極端主義及民主威脅方面更加出色。不過，選民依然把美國經濟視為大選最重要議題，並且認為川普能夠更好地處理經濟與失業問題。

路透社指出，儘管民調提供了重要的選民觀點，各州的選舉人團票結果，才會決定誰是贏家，7個搖擺州的選情也因此相當關鍵。民調顯示，賀錦麗與川普在搖擺州勢均力敵，許多民調差距都落在誤差範圍內。