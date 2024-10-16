只因聽K-POP！北韓15歲學生「全家送勞改」等死

▲北韓女學生因為聽南韓K-POP，最後導致全家被抓去勞改。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於2020年通過《反動思想文化排擊法》，全面箝制居民的思想、語言習慣、文化，若觸犯法律在國內散播來自南韓的影視作品或音樂，恐怕會被處以極刑。某名居住在朝中邊境的高中生，只因為不久前遭到同學檢舉，而被發現聆聽南韓流行音樂，最後害得全家被抓去勞改。

《Daily NK》總編高英起引述內部消息人士透露，北韓慈江道前川郡最近發生一起震撼當地社會的事件，2名年僅15歲的高中生居然因此被送進政治犯收容所，兩人原本是同班同學，學業表現和人際關係都沒有問題，他們將韓國流行音樂（K-POP）檔案灌進MP3裡面，閒暇時便會將MP3借給其他同學，讓其他人聽歌。

報導指出，隨著智慧型手機逐漸在北韓普及，原本當地民眾會習慣將歌曲灌進手機裡播放，但自從當局通過《反動思想文化排擊法》、強化取締聆聽境外歌曲的行為後，為了能夠掩人耳目，當地人轉往將K-POP歌曲檔案灌進MP3裡，不僅可以掩人耳目、容易隱藏，被發現時也可以輕易丟棄。

只不過，有其他同學目睹後，竟然轉而向保安部（秘密警察）人員檢舉，導致2名高中生被因此逮捕，接受嚴刑拷打。

隨後，保安部人員果然在MP3裡面發現數十首K-POP歌曲，且經過調查後發現，兩人不僅是自己聆聽K-POP，還將K-POP和其他同學分享。

在經過一周的時間後，包括2名高中生在內，就連高中生的家庭成員也突然消失得無影無蹤，全家人無故消失的消息在當地社會傳開了，原來所有人全都因為連坐法而被送進政治犯收容所。

高英起認為，這根本是當局針對一家人的「遲行性處刑」，因為在嚴重侵害人權的北韓，政治犯收容所的環境極為惡劣，受刑人不僅時常遭到獄方人員暴打、虐待，且經常營養不良。

當地居民紛紛感嘆，「高中生年紀還很輕，卻只因為聽了南韓的音樂，導致全家都被送進政治收容所勞改，這好像有點太超過了。」