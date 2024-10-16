中環台軍演與南北韓邊境升溫有關？　國安局：北韓對中關係處於低潮

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

北韓15日炸毀連接南北韓的京義線、東海線連結道路，兩韓緊張關係加劇；且相關衝突與中共「聯合利劍-2024B」軍演時間點相近，外界關注中共是否在測試美軍有無能力應對台海及朝鮮半島危機。對此，國安局長蔡明彥今（16日）備詢時表示，美日韓峰會後，讓北韓有不安全感，因此南北韓去年8月後情勢就升溫，根據目前情資，北韓俄國關係加強，但北韓中共關係則處於低潮。

蔡明彥今赴立法院提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢。國民黨立委黃仁表示，南北韓前3天發生嚴重衝突，跟中共發動軍演時機很巧妙，這是巧合，還是中共跟北韓互通消息？

蔡明彥回應，朝鮮半島安全情勢大概在去年8月以後升溫，原因則是美日韓峰會，對於朝鮮半島風險控管達成高層默契與協議，讓北韓有高度不安全感，從那時候開始，北韓就不斷對南韓騷擾。

黃仁進一步詢問，有學者說，中共利用朝鮮半島升溫進行軍演，就是要測試美軍有無能力同時應對朝鮮、台海危機，這樣的說法正確嗎？國安局有無掌握？

蔡明彥表示，會尊重也會參考學者的說法，就實際狀況來說，最近北韓、俄國關係積極改善加強中，反而中共跟北韓關係處於低潮，從雙方互動往來層級、中共對北韓批評，以及中共管制北韓物品到中國等等都可看出，他強調，就情資來看，北韓、俄國關係加強、北韓中共關係則處於低潮。