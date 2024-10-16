林右昌表態不會回鍋選基隆　「一個人佔住位置民眾也不會認同」

▲民進黨祕書長林右昌。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

對於2026選戰有聲音勸進回鍋基隆，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今（16日）受訪時直言，自己擔任過基隆市長，不代表就要回去參選，最重要的是栽培地方人才，「一個人佔住位置，民眾跟老百姓也不會認同，要培養年輕世代接班，現在沒人就更應該努力，若不培養就永遠不會有人」。

對於2026布局，林右昌表示，民進黨是一個有制度的政黨，有關於2026的提名，民進黨會依照相關制度，負責任在各個選區提出最適當的人選。

至於是否不排除參選新北市長？林右昌直言，不需要討論個人，現在民進黨最重要的是在行政跟國會運作順暢、拿出執政的成績，而不是做政治算計，提名部分有黨內機制，時間到了就會依照相關程序進行。

有媒體追問回鍋參選基隆可能性，林右昌表示，選舉的事情應該要開放充分討論、凝聚共識，找出最適當人選，自己擔任過基隆市長，不代表要回去參選，最重要的是栽培地方人才，直正要一棒接一棒，而不是某一個人把位置永遠佔住。

對於接班人選難尋，林右昌指出，民主時代，一個人佔住位置，民眾跟老百姓也不會認同，這反而會讓民眾產生反感，也不利於民主發展，要培養年輕世代接班，現在沒人就更應該努力，若不培養就永遠不會有人。