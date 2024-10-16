北市府批「何不食肉糜」　洪申翰原句奉還：邀蔣萬安上街體驗拾荒

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委洪申翰踢爆台北市拾荒者列冊有問題，導致上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費，台北市政府副發言人李政軒批評，並非不造冊，而是現行標準無法入冊，更指洪申翰是當代版「何不食肉糜」。對此，洪申翰16日表示要原句奉還，並邀請蔣萬安一起上街體驗看看拾荒者生活。

洪申翰強調，「何不食肉糜」這五個字的意思，如果李政軒了解，就會知道，最匹配這五個字的，就是手握權力，卻不願苦民所苦的蔣萬安市府。

洪申翰說，拾荒者們生活處境不好，他們期望可以拿到中央環境部資收關懷計畫補助，但卻拿不到，原因是台北市不願意列冊，想說不列冊就不用面對。洪申翰指出，只要到現場看過，就會知道，每個月5千元，對這些拾荒者是多大的幫助，而台北市政府「想要眼不見為淨，所以不願意列冊」的態度，就是讓他們無法得到幫助的原兇，所以他對蔣萬安提出邀請，一起到拾荒者的勞動現場體驗看看，不要只坐在冷氣房。

洪申翰表示，台北市政府不要打高空，還要把責任推給中央，全台2600個拾荒者收到中央補助，北市卻只有30個，但北市人口比例佔全台十分之一，為何北市拾荒者有收到幫助只佔全台九十分之一？為什麼特別拿不到幫助？這些問題應該要給出答案，而不用酸來酸去。