綠委列9藍委罷免名單　沈富雄轟大錯特錯：這樣下去永遠亂不完

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案落幕，但朝野持續對立，外界認為明年還是會迎來「大罷免潮」，而民進黨立委許智傑更分析一份「7地區9立委的國民黨危險名單」。對此，前立委沈富雄昨（15日）表示，這個論述是大錯特錯，許智傑在幹什麼？他認為，用罷免方法顛覆原來誰是多數，在全世界各個民主國家非常少見，如果這樣的話，永遠亂不完，如果堅持用罷免翻過來，就算達到目的，還是不會「平安」過去。

許智傑日前受訪表示，目前長遠之計就是罷免，如果在野都不理性，民進黨只能被迫用罷免手段，否則將會苦四年，通通莫可奈何，而罷免後重新補選，依照現在氛圍，既然可以罷免得掉，民進黨就一定選得上。

對此，沈富雄於節目《少康戰情室》表示，這個論述是大錯特錯，苦四年這種話都敢講，許智傑在幹什麼？這樣還能選高雄市長？

沈富雄表示，罷免現在的理由都是似是而非的理由，民主政治代議士、民主的選舉，用罷免方法顛覆原來的誰是多數，在全世界各個民主國家非常少見，如果這樣的話，永遠亂不完。

沈富雄分析，選舉今天選跟一個禮拜後選，結果當然不太一樣，而且憑良心講今天若重選，「國民黨不會是多數、韓國瑜不會是立法院長」，但可以用這個理由重來嗎？不可以！

最後，沈富雄呼籲，執政黨就算現況再怎麼痛苦也要去忍耐，既然民意都這樣決定了，就要用少數黨政府的方法， 沒有辦法也要忍、該低頭就要低頭，如果堅持要用罷免方法翻過來，就算達到目的，還是不會「平安」的過去。

▼綠委許智傑指出9大藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）