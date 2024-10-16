許智傑稱「個人想法」　列9藍委名單備戰罷免潮：民意站綠營這邊

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案落幕，但朝野持續對立，外界認為明年還是會迎來「大罷免潮」，而民進黨立委許智傑更分析一份「7地區9立委的國民黨危險名單」。對此，許智傑今（16日）表示，只是個人想法，不是黨中央已經決定，最後的選擇還是人民，相信民意會站在民進黨這邊。他認為，現在綠營支持度接近50%，所以年初險勝的藍委能罷掉；年初小贏的綠委，卻不容易被罷，只要成功罷掉六席，並補選贏六席，民進黨在立院就能實質過半，成為最大黨。

許智傑於節目《暐瀚撞新聞》受訪，被問到「基隆罷樑失敗，明年二月還要提出全台大罷免嗎」？他認為，民進黨依舊堅持賴總統的投票可以輸，論述不能輸，今天如果國民黨因為過半，每項東西都說要增加多少預算，難道都要照單全收嗎？所以他當然希望讓人民知道，這部分是國民黨野蠻。

許智傑表示，所以人民可以想看看、去決定，國民黨要硬幹讓立法院變成「立法院行政局」，人民會接受嗎？自己的個性一直都是比較「鴿派」的人，應該要各退一步找一個平衡點，但如果國民黨一步都不願意退讓，為了禁伐條例要強硬擋總預算案，那他覺得「既然不能退，該啟動罷免就可以啟動」。

談到「7地區9藍委罷免名單」，許智傑認為，過去青鳥行動時，他就說過「大概要設定10個藍委，至少罷免掉6個」，只要民進黨能換過來，國會就正好過半，如果國民黨繼續如此強硬，那寧可大家辛苦一點，罷免掉至少6個藍委。

許智傑認為，這份名單不是針對或討厭個人，只是分析局勢，他回顧「國會改革」時，綠委沈伯洋被丟下主席台，頭部朝下，還有不知道是哪位藍委甚至出拳打人，真的十分誇張，加上現在柯文哲的狀況，相信部分「小草」一定會回頭支持民進黨，但罷免只是自己的想法，而非黨中央的決定。

談到「綠委會不會也被罷免」，許智傑分析，現在的氛圍，民眾願意讓立法院變成「立法院行政局」嗎？相信大部分人都不認同，所以在這個議題之下，民進黨可以罷免得掉藍委，但國民黨很難罷得掉綠委，最後的選擇還是人民，相信民意會站在民進黨這邊。

另外，主持人黃暐瀚以「許智傑：全台大罷免 拚立委過半」為題總結訪談重點，許智傑說明「全台大罷免」只是他個人的想法，不是黨中央已經決定明年2月真要這樣做。

黃暐瀚指出，許智傑之所以覺得「可行」，是因為第一「當選藍委領先幅度極小或三腳督」、第二「年初選後，現在有更多民意支持民進黨」，根據判斷，現在綠營支持度不是40%，而是接近50%，所以年初險勝的藍委，他認為能罷掉；而年初小贏的綠委，卻不容易被罷掉，只要成功罷掉6席，並補選贏6席，民進黨在立院就能實質過半（57席），成為國會的最大黨。

▼綠委許智傑指出9大藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）