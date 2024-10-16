轟郭智輝海外設電廠「講幹話」　李彥秀：民進黨能源政策徹底破產

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

經濟部長郭智輝昨表示，為了讓2030年台灣綠電排放達標，初步規劃與民間業者合作，在菲律賓蓋綠能電廠，接著透過船運或台電海底電纜，運電回台供綠電需求者使用。對此，國民黨立委李彥秀16日批評，郭智輝每天漫無邊際地「講幹話」證明「台灣真的很缺電」，「而且非常缺綠電」，也再次證明，民進黨的能源政策、電力能源配比以及再生能源發展，徹底破產。

李彥秀提到，行政院長卓榮泰才剛剛提醒郭智輝要謹言慎行，身為部長，一言一行都代表政府的意志與政策。她質問，在菲律賓、日本蓋電廠，用海底電纜運回台灣，真的有經過審慎的內部評估？還是看報治國、信口開河？經濟部必須立刻說清楚講明白，而不是每天漫無邊際地「講幹話」

對於郭智輝的說法，李彥秀指出，證明「台灣真的很缺電」，「而且非常缺綠電」，缺電缺到要到國外去設廠發電，再用海底電纜運回台灣，再次證明，民進黨的能源政策、電力能源配比以及再生能源發展，徹底破產。

李彥秀也認為，郭智輝的說法根本是打臉賴清德剛剛才提出的「全社會防衛韌性規劃」，在規劃中，要透過發展再生能源提升能源「自給率」，強化台灣防衛韌性。她痛批，將電廠設在海外，遇到緊急狀態時，等於將國家的能源命脈交給他國決定，加上長達超過300公里的海底電纜配送，如何防止電纜遭破壞切斷？郭智輝根本就是「脆化」國安防衛能力。

李彥秀也說，郭智輝說「已經透過AIT的協助，尋求在菲律賓或日本興建綠電電廠」，根本就是打臉外交部以及林佳龍部長，台灣在日本、菲律賓都設有代表處，都有大使，不透過外交管道接洽，卻要找AIT協助，不僅完全喪失國家的體面，根本就沒有把林佳龍放在眼裡，沒有把外交單位與外交官放在眼裡。

李彥秀說，郭智輝的「偉大計畫」，是科技綠能公司SunCable在澳洲太陽能廠的計畫項目之一，該計畫主要是為達爾文（Darwin）大型工業客戶供電，預計2027年才要決定是否投資，2030年才開始供電。至於要牽海底電纜到新加坡為大型工業客戶供電，根本就「八字沒一撇」，SunCable還在與新加坡能源監管機構進行有條件「批准」談判。該計畫究竟是新加坡國家能源的政策？還是商業行銷策略？都還有待觀察。