總預算卡關有解？　韓國瑜週四召集朝野協商「拚週五付委」

▲立法院院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央政府總預算案持續卡關，立法院今（15日）將再度召開程序委員會處理周五院會議程。立法院長韓國瑜也發出朝野協商通知，將於本周四上午10時協商114年度中央政府總預算案、第14屆考試院人事同意權案、政府電價政策專案報告、公職人員選罷法草案；若協商順利有結論，總預算案可望在週五院會一讀付委。

國民黨團與民眾黨團因不滿政院對原住民保留地禁伐補償金未編足預算，聯手四度封殺114年度中央政府總預算案，讓總預算遲遲無法交付審查。另外，立法院本會期還有三大人事案待審，包括考試院、大法官與NCC人事案，審查時間也都還在朝野協商階段。

國民黨團昨召開黨團大會，討論總預算的下一步。黨團書記長林思銘會後指出，是否要在星期五的院會一讀付委，還要看由立法院長韓國瑜召集的朝野協商結果而定，不過國民黨也展現善意，今午召開的程序委員會不會阻擋總預算。

韓國瑜辦公室上午發出朝野協商通知，將於本周四上午10時協商114年度中央政府總預算案、中央政府前瞻建設特別預算案、中央政府總預算追加預算案，以及第14屆考試院人事同意權案、賴清德政府能源配比及電價政策專案報告備詢案、公職人員選罷法草案，總計一共4案。