馬英九現身立院怒轟賴清德！　台獨借殼上市、非核家園也做不到

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委羅智強今（15日）舉辦「新國會智庫」成立茶會，前總統馬英九致詞時痛批，中華民國對總統賴清德來說，不過是「台獨」人士利用來借殼上市的工具而已。同樣地，在能源政策方面，民眾希望能源多元化，但不要搞那些毫無可能、毫無必要的非核家園政策，因為根本做不到。

馬英九表示，現在民進黨經常藉著側翼網軍帶領不實風向，企圖影響媒體，民意越來越難被真切發掘與傳播，尤其在兩岸政策與能源政策這兩方面，問題更為嚴重與顯著，所以羅智強這時成立新國會智庫正是時候。

「因此我非常肯定羅智強，要透過公正客觀的民調數據來吸引民眾，打破民進黨的一言堂，也讓立法院的權力更能監督政府」，馬英九說，藍白努力一會期的國會改革被總統賴清德一聲令下，竟然由憲法法庭予以凍結，不僅讓支持國會改革的民眾很失望，更看清民進黨獨裁的真面目。

馬英九提到，最近天下雜誌一項大規模民調顯示，7成民眾認為台灣有缺電風險，支持繼續使用核電，並且投資再生能源；6年前的以核養綠公投結果，顯示核綠並存是多數民意認為最佳能源轉型的方案，但民進黨政府就是不予理會，就是要堅持廢核。

馬英九譴責，前總統蔡英文和賴清德都硬說台灣不缺電，但大多數民眾都親身經歷一次又一次的大停電，今年民生電價共漲了接近4成、工業電價更大漲6成6，電價漲不停，台電前兩年還一共虧損5461億元，這顯示民進黨錯誤的能源政策，讓全民承擔對台灣極為不利的後果，這個教訓難道還不能讓難辭其咎的民進黨幡然醒悟嗎?

馬英九強調，台灣主流民意希望兩岸和平，蔡英文當初一上任就拋出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的「新兩國論」，擺明選擇台灣獨立的路線，這不僅違反憲法，引發國際疑慮，更刺激中國多次對台灣實施軍事演習，把台灣2300萬人帶向險境。

馬英九也批，賴清德從不遵守中華民國憲法固有疆域的規定，硬是把「大陸」排除在我國領土之外。可見，中華民國對賴清德來說，不過是「台獨」人士利用來借殼上市的工具而已。

