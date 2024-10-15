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「北市讓京華城變爛尾樓？」　郝龍斌談停工：蔣萬安應超前部署

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲藍委羅智強新國會智庫成立茶會，台北市前市長郝龍斌都與會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，日前向法院聲請扣押京華城土地獲准，是否停工爭議持續延燒，台北市副市長李四川表示，依照現行法令沒辦法立即停工，除非「不予勘驗」後廠商仍繼續施工，才能依法勒令停工，但遭綠營批沒出息。前台北市長郝龍斌今（15日）受訪指出，台北市長蔣萬安應超前部署，840%不合法、560％也有爭議，真正合法是392％，難道將來台北市政府要讓京華城基地變成爛尾樓？

李四川日前受訪時說，有關各方要求市政府把京華城停工，但依照現在的法令，只能「不予勘驗」，沒有辦法立即叫廠商停工；他進一步說明，必須要停止勘驗後，廠商仍繼續施工，才可以用《建築法》87條勒令停工。

郝龍斌今日受訪時對此表示，自己完全認同李四川說法，做一個市政執行者，很重要就是要依法行政，依法能夠做的就是不予施工勘驗，用這個方式做一個手段，讓京華城適度節制；大家都說京華城有很多不法，但要求停工的這些人也是做不法的事，而且市長承擔非常多壓力，不只外面誘惑、金錢跟財團壓力，議會也是壓力，今天抵擋這些壓力依法行政是值得肯定的，如果議會真的這麼堅持要停工，是不是議會要求停工的議員自己主動在議會做成決議，要求台北市政府執行，看哪位議員願意來領銜提案，在議會通過大會決議，變成議會要求市政府執行？

郝龍斌也強調，對台北市政府來講，蔣萬安也要超前部署，雖然840%不合法，560%也有爭議，真正合法是392%，難道將來台北市政府要讓京華城基地變成爛尾樓嗎？當然不要！違法容積率要怎麼補救補償，台北市應該超前部署，尤其從560%到840%這塊，司法單位講了，20%不法容積率是112億，另外30%容積率用44億買，符不符合台北市民權益，這個要檢討，300億的利益在裡頭，台北市政府應該捍衛台北市政府財產。
 

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