柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌：小草集結也無法證明柯清白

▲藍委羅智強新國會智庫成立茶會，兩位前台北市長馬英九、郝龍斌都與會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢廉偵辦京華城案，日前搜索前台北市長柯文哲住處時查獲隨身碟，其中記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，檢調為釐清「1500」的意思，近期約談出現在柯文哲隨身碟的10多名政商名流作證，週刊今揭露，調查小組已掌握，「小沈1500沈慶京」中的1500，代表的是金額。前台北市長郝龍斌今受訪時表示，看到小草在土城外聚集，雖無法證明柯文哲是清白的，但絕對可以凸顯檢調偵查不公開的荒唐。

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，檢廉徹查柯文哲與周邊人士還有組織是否存在不正當金流關係，陸續約談多名大咖政商人物出庭作證，週刊今日揭露，調查小組已掌握，「小沈1500沈慶京」中的1500，代表的是金額，而剛挺過被罷免命運的基隆市長謝國樑，也在柯文哲USB隨身碟名單中被記載「200」，近日也有可能出庭作證。

針對週刊不斷出現唐種偵查內容，郝龍斌今受訪時指出．對於檢調在調查過程中，基於偵查不公開原則，尊重檢調，不對任何訊息做任何評論，但對於司法單位做司法調查中間，偵查不公開卻有那麼多訊息出來，是非常荒唐的事。

郝龍斌說，今天看到小草在土城外聚集，雖無法證明柯文哲是清白的，但絕對可以凸顯檢調偵查不公開的荒唐，如果檢調真的訊息都是謠傳的話，應該好好調查了解，或請NCC開罰，今天司法、媒體不公，執政黨應該好好思考反省。

