　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌：小草集結也無法證明柯清白

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲藍委羅智強新國會智庫成立茶會，兩位前台北市長馬英九、郝龍斌都與會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢廉偵辦京華城案，日前搜索前台北市長柯文哲住處時查獲隨身碟，其中記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，檢調為釐清「1500」的意思，近期約談出現在柯文哲隨身碟的10多名政商名流作證，週刊今揭露，調查小組已掌握，「小沈1500沈慶京」中的1500，代表的是金額。前台北市長郝龍斌今受訪時表示，看到小草在土城外聚集，雖無法證明柯文哲是清白的，但絕對可以凸顯檢調偵查不公開的荒唐。

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，檢廉徹查柯文哲與周邊人士還有組織是否存在不正當金流關係，陸續約談多名大咖政商人物出庭作證，週刊今日揭露，調查小組已掌握，「小沈1500沈慶京」中的1500，代表的是金額，而剛挺過被罷免命運的基隆市長謝國樑，也在柯文哲USB隨身碟名單中被記載「200」，近日也有可能出庭作證。

針對週刊不斷出現唐種偵查內容，郝龍斌今受訪時指出．對於檢調在調查過程中，基於偵查不公開原則，尊重檢調，不對任何訊息做任何評論，但對於司法單位做司法調查中間，偵查不公開卻有那麼多訊息出來，是非常荒唐的事。

郝龍斌說，今天看到小草在土城外聚集，雖無法證明柯文哲是清白的，但絕對可以凸顯檢調偵查不公開的荒唐，如果檢調真的訊息都是謠傳的話，應該好好調查了解，或請NCC開罰，今天司法、媒體不公，執政黨應該好好思考反省。
 

ET快訊
434萬訂閱「YouTube頻道」突狂刪影片、貼文！　粉絲震
快訊／退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸
首公開露面！陳重文暴瘦40公斤　「日喝10瓶可樂」戒掉了
快訊／真的開火了！　南韓朝分界線以南射擊
驚悚畫面曝！　3歲童全裸「頭卡室外機」吊空中
LIVE／金正恩坐不住了！南韓：北韓炸鐵軌　秦慧珠爆收威京3
中國封鎖台灣「這2國最慘」　華府智庫：將重創全球經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

歐陽娜娜轉發「解放軍圍台圖」　李遠嘆難過：不要被利用

互咬！遭秦慧珠爆從中工取得免費看板　徐巧芯曬照片怨：誤會了

快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

首公開露面！陳重文暴瘦40公斤　戒「日喝10瓶可樂」慢性病也沒了

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌：小草集結也無法證明柯清白

被秦慧珠要求別糾纏！許淑華：扯太多　籲京華城「放下屠刀」主動談

總預算卡關有解？　韓國瑜週四召集朝野協商「拚週五付委」

為擋「京華城停工」提案交鋒　秦慧珠要許淑華別糾纏：我不是徐巧芯

「北市讓京華城變爛尾樓？」　郝龍斌談停工：蔣萬安應超前部署

傳賴清德派陳建仁任APEC特使遭拒　陳玉珍：應請美方幫忙發聲

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

歐陽娜娜轉發「解放軍圍台圖」　李遠嘆難過：不要被利用

互咬！遭秦慧珠爆從中工取得免費看板　徐巧芯曬照片怨：誤會了

快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

首公開露面！陳重文暴瘦40公斤　戒「日喝10瓶可樂」慢性病也沒了

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌：小草集結也無法證明柯清白

被秦慧珠要求別糾纏！許淑華：扯太多　籲京華城「放下屠刀」主動談

總預算卡關有解？　韓國瑜週四召集朝野協商「拚週五付委」

為擋「京華城停工」提案交鋒　秦慧珠要許淑華別糾纏：我不是徐巧芯

「北市讓京華城變爛尾樓？」　郝龍斌談停工：蔣萬安應超前部署

傳賴清德派陳建仁任APEC特使遭拒　陳玉珍：應請美方幫忙發聲

北科大回應建國啤酒廠爭議：盼與各界合作保存文化遺產

來電問「有穿衣服嗎」　3女Dcard貼文控男主管性騷反挨告

歐陽娜娜轉發「解放軍圍台圖」　李遠嘆難過：不要被利用

金龍海嘯釀房仲倒閉潮？永慶房屋逆勢「全年展9店」持續擴大服務版圖

韓團Stray Kids鉉辰混搭卡地亞經典作　時髦穿搭猛放電

女患者看診遭醫生「變態身體檢查」　儲藏櫃後雙手揉胸崩潰

互咬！遭秦慧珠爆從中工取得免費看板　徐巧芯曬照片怨：誤會了

放棄3年1.65億美金天價續約　國王一哥福克斯要拚更大合約

快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

Jessi道歉文被批沒誠意「一看就不是本人寫」！　2013梨泰院案遭翻出

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

政治熱門新聞

153架共機「創單日新高」　配合共軍聯合利劍-2024B軍演

中國海警4船侵擾我海域　海巡艦艇逼近對峙畫面曝光

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

中國海警PO愛心環台軍演圖！海巡署回擊了

首公開露面！陳重文暴瘦40公斤

國民黨「高曝光立委」　被點名下個罷免

管碧玲：共軍準備軍演時　海巡正搜救中國落海船員

擋京華城停工引遐想　秦慧珠說明

神祕「黑衣部隊」副中隊長現身

40萬民力非民兵　內政部：不參與軍事作戰

馬英九現身立院開砲　賴「台獨」借殼上市

解放軍圍台軍演　陸軍航特部派直升機繞高雄

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌這樣說

拾荒者領嘸補助？北市批綠委倒果為因

更多熱門

相關新聞

總預算卡關有解？　韓國瑜週四召集朝野協商

總預算卡關有解？　韓國瑜週四召集朝野協商

明年度中央政府總預算案持續卡關，立法院今（15日）將再度召開程序委員會處理周五院會議程。立法院長韓國瑜也發出朝野協商通知，將於本周四上午10時協商114年度中央政府總預算案、第14屆考試院人事同意權案、政府電價政策專案報告、公職人員選罷法草案；若協商順利有結論，總預算案可望在週五院會一讀付委。

京華城停工？　郝龍斌：蔣萬安應超前部署

京華城停工？　郝龍斌：蔣萬安應超前部署

藍白恐再擋總預算案？　民進黨團喊話：別只搞政爭不顧民生

藍白恐再擋總預算案？　民進黨團喊話：別只搞政爭不顧民生

馬英九現身立院開砲　賴「台獨」借殼上市

馬英九現身立院開砲　賴「台獨」借殼上市

追柯文哲「小沈1500」　北檢提訊應曉薇查金流

追柯文哲「小沈1500」　北檢提訊應曉薇查金流

關鍵字：

國民黨柯文哲郝龍斌民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

即／真的開火了！　南韓朝分界線以南射擊

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

更多

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面