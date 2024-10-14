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2024桃園閩南語說故事比賽總決賽　成績揭曉

▲2024桃園閩南語說故事比賽總決賽

▲2024桃園閩南語說故事比賽總決賽。（圖／桃園扶輪社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024 桃園閩南語說故事比賽總決賽、13日在桃園區景褔宮登場。主辦單位桃園扶輪社表示，今年的比賽分為南、北區兩場展開，各組獲前三名的選手，今天延續參加總決賽，總決賽中則新加入銀髮、幼兒兩組參賽。為讓觀眾有參與感，特別設立最佳魅力獎，現場發放200張選票，由觀眾在30名參賽選手中，票選出5名最佳魅力選手。

▲2024桃園閩南語說故事比賽總決賽

▲2024桃園閩南語說故事比賽總決賽。（圖／桃園扶輪社提供）

由於，幼兒組只有中壢新街國小附設幼兒園參加，因此只表演不比賽。經過泊激烈的比賽，各組成績名單如下：

低年級組：第一名同德國小陳相甫。第二名中平國小蘇靖堯。第三名南門國小游靖妍。優勝：文青國小王品涵、新莊國小莊紹誼、南門國小柳祥霖、大竹國小葉家妤。

中年級組：第一名幸褔國小趙穎蓁。第二名中平國小謝主恩。第三名會稽國小施廷穎。優勝：潮音國小沈姵含、南門國小楊荌荌、新莊國小陳華翎、會稽國小徐暐晴、華勛國小張涵甯、青埔國小方悠。

▲2024桃園閩南語說故事比賽總決賽

▲2024桃園閩南語說故事比賽總決賽。（圖／桃園扶輪社提供）

高年級組：第一名大竹國小吳智盛。第二名南門國小周子亭。第三名富台國小翁郁喬。優勝：會稽國小施彥均、新莊國小許敬紳、成功國小邱梓柔、外社國小劉品言、平興國小鍾杰恩。

▲2024桃園閩南語說故事比賽總決賽

青年組：第一名平鎮國中陳函湘。第二名龍岡國中劉有勛。第三名建國國中陳湘涵。優勝：平鎮國中林瑞憶、中興國中藍子綾、仁美國中劉泯佑。
銀髮組：第一名敏盛綜合醫院志工隊駱菜。第二名聯合大學黃清霖。第三名內壢高中黃婉芸。優勝：三民社區張國村。

▲2024桃園閩南語說故事比賽總決賽
最佳魅力獎：第一名會稽國小徐暐晴。第二名幸福國小趙穎蓁、會稽國小施廷穎。第三名南門國小楊荌荌、會稽國小施彥均。

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