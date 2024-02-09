增進早產兒課堂互動　市議員張碩芳學校說義大利麵故事受歡迎

▲增進早產兒「小冬瓜」課堂互動，市議員張碩芳學校說義大利麵故事受歡迎。（圖／擷取自張碩芳臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

從小熱愛廚藝、並曾前往義大利國際廚藝學院學做料理的桃園市議員張碩芳，因為育有一名1235克出生的低體重早產兒，對婦幼權益格外重視。為了鼓勵剛進幼兒園的早產兒「小冬瓜」多與同班小朋友互動，農曆年前，張碩芳主動報名學校讀故事書志工，兒子看到小朋友們認真聽「媽媽」說故事，也主動舉手發問，打開其個性活潑的一面。

▲義大利麵故事繪本。（圖／擷取自張碩芳臉書）

張碩芳市議員於臉書po文分享，故事，是人們最常使用的溝通方式，包括：繪本、舞蹈、圖像、音樂等，都是故事呈現給人的方式。根據專家指出，故事深刻影響著孩子的文化理解、性別角色。由於她的兒子是名早產兒，剛進幼兒園因早產造成的先天的大小肌肉耐力不足，白天上課晚上還會進修早療課程。老師跟她反應，孩子在課堂與同班小朋友互動沒有那麼熱絡，常常都自己沈浸在一個人世界裡。

▲蝴蝶結造型的義大利麵。（圖／擷取自張碩芳臉書）

為瞭解孩子學校的上課狀況及環境，張碩芳自願報名了學校讀故事書志工，每個月幼稚園開放每班級挑選5個小寶貝，共20名聽故事。為了要吸引小朋友的注意力，張碩芳拿出其擅長的義大利麵故事書，講述小老鼠們有招待好吃的小貓熊，到處外出幫助別人取得食材，番茄，洋蔥，大蒜，茄子做出美味料理。

張碩芳說，當她拿出筆管及蝴蝶結造型的義大利麵，與小朋友分享時，看見孩子們對世界自然好奇探索的眼神，自忖帶對助攻品了！成功的吸引小朋友的目光，而兒子小冬瓜也好奇的跑到前面提問，她立即鼓勵兒子可以多與同學們分享交談。

張碩芳表示，每一位孩子都是父母的寶貝。每一名早產兒小小的身體，經歷了許多風雨才能如此茁壯，要花更多力氣迎頭趕上同年齡的孩子，的有時也會感挫折與無力。所以有時候變成調皮，情緒化，甚至不願意理會外在環境的人事物，但她相信只要比「昨天」更努力，就有進步的機會，陪伴與關懷才是我們能給予的力量。